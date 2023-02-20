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金融時報：日本京瓷評估 中國做世界工廠不再可行

編譯季晶晶／綜合外電
日本京瓷總裁谷本秀夫表示，美國限制中國取得先進技術，正扼殺其作為世界工廠的條件。（美聯社）
日本京瓷總裁谷本秀夫表示，美國限制中國取得先進技術，正扼殺其作為世界工廠的條件。（美聯社）

英國金融時報報導，全球被動元件大廠日本京瓷的總裁谷本秀夫做出嚴峻評估表示，美國限制中國獲取先進技術，正扼殺其作為世界工廠的條件。京瓷將生產轉移離開中國到其他地區，並在日本境內投資設廠。

谷本秀夫說：「中國製產品在中國銷售是可行的，但中國製造再出口到海外的商業模式已不可行。不僅是工資上漲，而且因為美中之間發生的事，很難從中國出口到其他地區。」

美國去年10月宣布一系列針對中國的晶片管制禁令，並收緊向中企銷售用於生產半導體的設備。上月，日本和荷蘭同意跟進美國，限制晶片製造工具出口中國。

京瓷2019年將在美銷售影印機的製造，由中國遷到越南，以避免川普政府課徵的關稅，車載攝影響的生產也由中國轉移到泰國。

谷本秀夫說，如果無法取得受政策緊縮影響的總裁谷本秀夫做出嚴峻評估表示，美國限制中國獲取先進技術，正扼殺其作為世界工廠的條件。晶片技術，中國幾乎不可能生產硬體，儘管他們在軟體和人工智慧方面可能仍具競爭優勢。

去年11月，京瓷誓言未來三年的資本支出增加近一倍到9,000億日圓，以擴大生產智慧手機和其他產品用的晶片相關元件和電容器。該公司近20年在國內蓋的第一家工廠會是落腳長崎的電子零部件廠，預計2026年開始營運。

晶片 日本 世界工廠

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