與巴菲特同步 貝萊德大摩等投資集團出脫台積電

圖為台積電位於亞利桑納州的新廠。（本報資料照片／記者張文馨攝影）

監管機構資料顯示，老虎全球管理公司和資本集團等投資 公司，以及貝萊德集團和摩根大通集團與股神巴菲特旗下的波克夏 海瑟威公司，皆為去年第四季台積電 股票最大賣方。

路透報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）昨天披露，上季大砍台灣晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）持股86.2%至829萬個單位，此舉距離先前買進價值41億美元台積電ADR還不到3個月。

台積電股價15日應聲重挫6%，今年股價累計漲幅減至23.5%。

台積電未立即就此置評。

股票多空對沖基金老虎全球管理（Tiger Global Management）第四季出清台積電130萬持股，以目前股價計算價值達1億1900萬美元。如同波克夏海瑟威，老虎全球管理第三季買進這檔股票。

台積電最大賣方之一、位於美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的GQG Partners，將台積電持有部位縮減63%，仍保留ADR 670萬個單位或價值6億1620萬美元。這家投資公司未立即對此發表評論。

根據監管機構資料，基金管理公司資本集團（Capital Group）賣出台積電950萬股，公司方面也不願對其投資決策置評。

摩根大通（JPMorgan Chase）和貝萊德（BlackRock Inc）各約出脫台積電400萬持股。摩根大通不願評論，貝萊德則未立即回應媒體提問。

波克夏海瑟威的投資人仍想知道巴菲特決定賣出台積電多數持股的原因。波克夏海瑟威董事暨副董事長蒙德（Charles Munder）昨天表示，台積電是「地球上最強的半導體公司」，但未詳述出脫持股原因。

波克夏海瑟威投資者、史密德資本管理公司（Smead Capital Management）投資長史密德（Bill Smead）說：「我有點摸不著頭緒。也許波克夏海瑟威做此決定，是想增加蘋果（Apple）持股，勝過想要持有台積電。」

長期投資波克夏海瑟威的賓州投資管理公司Gardner, Russo & Gardner合夥人魯索（Thomas Russo）臆測，巴菲特可能見到環境出現變化，恐不利於台積電。「波克夏海瑟威根據環境狀況，保留靈活重新配置資金的權利。」