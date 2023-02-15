我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州購物中心爆槍擊案 1死3傷 1嫌遭逮捕

郎朗「無線電音樂城」音樂會座無虛席 市長亞當斯探班學琴

與巴菲特同步 貝萊德大摩等投資集團出脫台積電

中央社／紐約15日綜合外電報導
圖為台積電位於亞利桑納州的新廠。（本報資料照片／記者張文馨攝影）
圖為台積電位於亞利桑納州的新廠。（本報資料照片／記者張文馨攝影）

監管機構資料顯示，老虎全球管理公司和資本集團等投資公司，以及貝萊德集團和摩根大通集團與股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司，皆為去年第四季台積電股票最大賣方。

路透報導，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）昨天披露，上季大砍台灣晶圓代工龍頭台積電美國存託憑證（ADR）持股86.2%至829萬個單位，此舉距離先前買進價值41億美元台積電ADR還不到3個月。

台積電股價15日應聲重挫6%，今年股價累計漲幅減至23.5%。

台積電未立即就此置評。

股票多空對沖基金老虎全球管理（Tiger Global Management）第四季出清台積電130萬持股，以目前股價計算價值達1億1900萬美元。如同波克夏海瑟威，老虎全球管理第三季買進這檔股票。

台積電最大賣方之一、位於美國佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）的GQG Partners，將台積電持有部位縮減63%，仍保留ADR 670萬個單位或價值6億1620萬美元。這家投資公司未立即對此發表評論。

根據監管機構資料，基金管理公司資本集團（Capital Group）賣出台積電950萬股，公司方面也不願對其投資決策置評。

摩根大通（JPMorgan Chase）和貝萊德（BlackRock Inc）各約出脫台積電400萬持股。摩根大通不願評論，貝萊德則未立即回應媒體提問。

波克夏海瑟威的投資人仍想知道巴菲特決定賣出台積電多數持股的原因。波克夏海瑟威董事暨副董事長蒙德（Charles Munder）昨天表示，台積電是「地球上最強的半導體公司」，但未詳述出脫持股原因。

波克夏海瑟威投資者、史密德資本管理公司（Smead Capital Management）投資長史密德（Bill Smead）說：「我有點摸不著頭緒。也許波克夏海瑟威做此決定，是想增加蘋果（Apple）持股，勝過想要持有台積電。」

長期投資波克夏海瑟威的賓州投資管理公司Gardner, Russo & Gardner合夥人魯索（Thomas Russo）臆測，巴菲特可能見到環境出現變化，恐不利於台積電。「波克夏海瑟威根據環境狀況，保留靈活重新配置資金的權利。」

台積電 波克夏 投資

上一則

巴菲特老戰友孟格：台積電是地表最強半導體公司

下一則

巴菲特搭檔孟格談Costco股票：我完全著迷

延伸閱讀

巴菲特老戰友孟格：台積電是地表最強半導體公司

巴菲特老戰友孟格：台積電是地表最強半導體公司
巴菲特調整投資組合 巴隆：向投資人傳達這訊息

巴菲特調整投資組合 巴隆：向投資人傳達這訊息
美股道瓊指數早盤跌逾200點 1月零售數據遠比預期火熱

美股道瓊指數早盤跌逾200點 1月零售數據遠比預期火熱
「股神」巴菲特又賣比亞迪股票 減持速度及力度加大

「股神」巴菲特又賣比亞迪股票 減持速度及力度加大

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。 （路透）

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

2023-02-11 08:09
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49

超人氣

更多 >
一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食