巴菲特調整投資組合 巴隆：向投資人傳達這訊息
巴隆周刊（Barron's）報導，美國股市2023年走勢會是如何，依然混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但顯然「股神」巴菲特認為沒必要驚慌。
巴菲特有句名言：「在別人恐懼時要貪婪，在別人貪婪時要恐懼。」
從巴菲特掌舵的波克夏最新投資組合調整來看，他現在顯得既不恐懼，也不貪婪。波克夏去年底買進和賣出股票的動作都不大，且上季未建立新投資部位，減持的股票僅鎖定某些個股，例如台積電ADR和美國合眾銀行（U.S Bancorp）。
巴隆周刊指出，這可能顯示巴菲特不認為美國經濟面臨一波嚴重衰退--他總是建議投資人把經濟衰退或景氣下沉視為買進優質股的好時機。
但巴菲特對市況或經濟的看法究竟為何，必須等到本月稍後他發表致波克夏股東信時才見分曉。
或許巴菲特認為衰退機率正減退，而最近諸多跡象也指向那種情況。
美國1月通膨率連續第七個月下滑，同時就業市場仍強健，顯示經濟「軟著陸」的機率升高。
不過，聯準會（Fed）抗通膨離大功告成還早得很，1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，雖比12月的6.5%稍稍減緩，降幅卻比預期小。
Fed或許仍需見到更多通膨率篤定滑向2%目標的證據，才可能開始考慮停止升息。所以，就眼前而論，美股仍可能持續承受壓力。
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