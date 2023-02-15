巴菲特調整投資組合 巴隆：向投資人傳達這訊息

美股後市展望混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但「股神」巴菲特的公司上季調整投資組合，有如向投資人傳達一個訊息：沒必要驚慌。(美聯社)

巴隆周刊（Barron's）報導，美國股市2023年走勢會是如何，依然混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但顯然「股神」巴菲特 認為沒必要驚慌。

巴菲特有句名言：「在別人恐懼時要貪婪，在別人貪婪時要恐懼。」

從巴菲特掌舵的波克夏 最新投資 組合調整來看，他現在顯得既不恐懼，也不貪婪。波克夏去年底買進和賣出股票的動作都不大，且上季未建立新投資部位，減持的股票僅鎖定某些個股，例如台積電ADR和美國合眾銀行（U.S Bancorp）。

巴隆周刊指出，這可能顯示巴菲特不認為美國經濟面臨一波嚴重衰退--他總是建議投資人把經濟衰退或景氣下沉視為買進優質股的好時機。

但巴菲特對市況或經濟的看法究竟為何，必須等到本月稍後他發表致波克夏股東信時才見分曉。

或許巴菲特認為衰退機率正減退，而最近諸多跡象也指向那種情況。

美國1月通膨率連續第七個月下滑，同時就業市場仍強健，顯示經濟「軟著陸」的機率升高。

不過，聯準會（Fed）抗通膨離大功告成還早得很，1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，雖比12月的6.5%稍稍減緩，降幅卻比預期小。

Fed或許仍需見到更多通膨率篤定滑向2%目標的證據，才可能開始考慮停止升息。所以，就眼前而論，美股仍可能持續承受壓力。