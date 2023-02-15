我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

60歲以上女性易上當…FBI教你防浪漫陷阱

一洲焦點／偵察氣球、火車脫軌、北溪油管 中國加強認知戰

巴菲特調整投資組合 巴隆：向投資人傳達這訊息

編譯湯淑君／綜合外電
美股後市展望混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但「股神」巴菲特的公司上季調整投資組合，有如向投資人傳達一個訊息：沒必要驚慌。(美聯社)
美股後市展望混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但「股神」巴菲特的公司上季調整投資組合，有如向投資人傳達一個訊息：沒必要驚慌。(美聯社)

巴隆周刊（Barron's）報導，美國股市2023年走勢會是如何，依然混沌不明，畢竟市場仍籠罩著利率持續走高和經濟可能衰退的陰影。但顯然「股神」巴菲特認為沒必要驚慌。

巴菲特有句名言：「在別人恐懼時要貪婪，在別人貪婪時要恐懼。」

從巴菲特掌舵的波克夏最新投資組合調整來看，他現在顯得既不恐懼，也不貪婪。波克夏去年底買進和賣出股票的動作都不大，且上季未建立新投資部位，減持的股票僅鎖定某些個股，例如台積電ADR和美國合眾銀行（U.S Bancorp）。

巴隆周刊指出，這可能顯示巴菲特不認為美國經濟面臨一波嚴重衰退--他總是建議投資人把經濟衰退或景氣下沉視為買進優質股的好時機。

但巴菲特對市況或經濟的看法究竟為何，必須等到本月稍後他發表致波克夏股東信時才見分曉。

或許巴菲特認為衰退機率正減退，而最近諸多跡象也指向那種情況。

美國1月通膨率連續第七個月下滑，同時就業市場仍強健，顯示經濟「軟著陸」的機率升高。

不過，聯準會（Fed）抗通膨離大功告成還早得很，1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，雖比12月的6.5%稍稍減緩，降幅卻比預期小。

Fed或許仍需見到更多通膨率篤定滑向2%目標的證據，才可能開始考慮停止升息。所以，就眼前而論，美股仍可能持續承受壓力。

巴菲特 波克夏 投資

上一則

美股道瓊指數早盤跌逾200點 1月零售數據遠比預期火熱

下一則

網際網路之父：別因ChatGPT很酷就投資AI

延伸閱讀

美股道瓊指數早盤跌逾200點 1月零售數據遠比預期火熱

美股道瓊指數早盤跌逾200點 1月零售數據遠比預期火熱
除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔

除了大賣台積電 波克夏上季又加碼蘋果 還買了這兩檔
「股神」巴菲特又賣比亞迪股票 減持速度及力度加大

「股神」巴菲特又賣比亞迪股票 減持速度及力度加大
股神巴菲特有眼光 日商社獲利破紀錄 將擴大回饋股東

股神巴菲特有眼光 日商社獲利破紀錄 將擴大回饋股東

熱門新聞

1月消費者物價指數（CPI）年增率達6.4%，從雞蛋、汽油乃至於飯店住宿，乍看下萬物價格齊漲，但至少有五項消費品價格比去年此時便宜許多。（路透）

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

2023-02-15 08:23
衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。 （路透）

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

2023-02-11 08:09
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49

超人氣

更多 >
一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀