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美股道瓊午盤跌逾300點 市場消化最新通膨數據

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數14日早盤齊跌，隨後跌幅收斂至接近平盤，到美東時間中午12點，道瓊工業指數一度下殺309點，投資人正消化美國盤前公布的最新通膨數據。美聯社
美股三大指數14日早盤齊跌，隨後跌幅收斂至接近平盤，到美東時間中午12點，道瓊工業指數一度下殺309點，投資人正消化美國盤前公布的最新通膨數據。美聯社

美股三大指數14日早盤齊跌，隨後跌幅收斂至接近平盤，到美東時間中午12點，道瓊工業指數一度下殺309點，投資人正消化美國盤前公布的最新通膨數據。

道瓊工業指數在美東時間中午12點跌0.90%，或跌309.33點；史坦普500指數跌0.69%，或跌28.37點、那斯達克指數跌0.60%，或跌71.8點。最新通膨數據公布後，市場對利率維持在高檔的預期升高。

美國勞工部14日公布，1月消費者物價指數（CPI）月增0.5%，符合預估，但去年12月的升幅卻由負0.1%上修為0.1%，相差0.2個百分點；與比去年同期相比上升6.4％，雖比去年12月的6.5%升幅稍降，但高於預估值6.2%，顯示通膨動能有再度增強跡象。

美國今年元月消費者物價指數（CPI）升幅普遍略高於預估，而且去年12月的數據也向上修正，顯示聯準會（Fed）以及金融市場先前對於「通膨下降進展」都過於樂觀，頂峰利率將比預期更高。預料Fed不僅在3月中開會時仍將升息1碼，且幾乎可以確定5月還會再升1碼。

指數 利率 道瓊

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