我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市通過新規 因租金漲幅超10%租客搬出 須付安置費

氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：台日韓都被中監控

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

編譯葉亭均／綜合外電
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

Google母公司字母股價8日重挫超過7%，市值一口氣蒸發1000億美元，此前該公司最新人工智慧（AI）聊天機器人Bard在宣傳影片中答題時給出錯誤答案，再加上一場直播展示活動未能令人驚艷，引發投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰正輸給競爭同業微軟

路透率先指出，在Google日前發布的Bard宣傳影片中，Bard被提問時給出不太精確的答案。當Bard被問及如何向9歲小孩解釋美國航太總署（NASA）韋伯望遠鏡的最新發現時，Bard其中一個回答是，「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」，結果NASA表示實際上是由不同的望遠鏡拍攝。

根據NASA，第一張太陽系以外行星的照片是在2004年，由歐洲南方天文台的極大望遠鏡所拍攝。

對此，Google的發言人表示：「這凸顯了嚴格測試的重要性，我們本周正啟動我們的可信測試計畫。我們將把外部的回饋與我們內部的測試結合，以確保Bard的回答符合品質、安全與真實世界資訊基礎的高標準。」

然而，Bard的錯誤凸顯了Google面臨的挑戰，因為微軟投資約100億美元的新創公司Open AI在去年11月推出AI聊天機器人ChatGPT，它能對簡單提問給出準確和流暢的一段答案，令消費者驚艷，更讓矽谷圈著迷不已。微軟在周二舉行一場活動，宣布推出整合ChatGPT的搜尋引擎Bing版本。

字母公司也在8日上午於巴黎舉行直播活動，Google的主管談論一些Bard的能力，並展示Bard如何回答購買電動車的優缺點、或計劃一場北加州的旅行。該活動也展示AI改善Google地圖和Google智慧鏡頭Google Lens等其他產品。不過，Google並未詳述如何與何時將把Bard整合到核心的搜尋功能中。

D.A. Davidson高級軟體分析師魯利亞表示：「雖然Google過去數年一直是AI創新領導者，但他們在把技術整合到搜尋產品的步調顯然落後了。Google過去幾周一直忙著在搜尋引擎方面追趕，這導致昨天的發布很倉促，出現了在宣傳影片中給出錯誤答案的尷尬混亂局面。」

字母公司股價8日收盤下跌7.7%至每股99.37美元，盤中一度重挫8.9%，為三個多月來最大跌幅。

Baker Avenue資產管理公司策略長李普表示：「人們開始推測微軟將成為Google最重要事業的強大對手。」不過，他認為對Google的相關疑慮可能被誇大了，「我認為Bing距離Google的搜尋能力還相差甚遠。」

Google AI 微軟

上一則

擔憂財報獲利 史指下跌逾1%

延伸閱讀

微軟宣布新版Bing上線 有ChatGPT加持 迎戰Google

微軟宣布新版Bing上線 有ChatGPT加持 迎戰Google
ChatGPT暴紅 科技業掀戰

ChatGPT暴紅 科技業掀戰
影／隕石襲來 Google搜尋又有彩蛋 墜落後畫面劇烈搖晃

影／隕石襲來 Google搜尋又有彩蛋 墜落後畫面劇烈搖晃
科技賽啟動 微軟發表添加AI聊天機器人技術的搜尋引擎

科技賽啟動 微軟發表添加AI聊天機器人技術的搜尋引擎

熱門新聞

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

2023-02-03 08:53
美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
美迪特創辦人Minho Chang生產牙科用3D掃描儀，賺進8億美元財富。（取材自美迪特官網）

這位MIT校友做掃描儀幫忙修補你的牙 賺進8億美元財富

2023-02-06 19:00
美國雇主在1月宣布的裁員人數超過10萬人，為2020年9月以來最多。（路透）

美國企業1月宣布的裁員人數破10萬 年增逾四倍

2023-02-02 08:51
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

克魯曼重訪滯脹之夏：通膨末日派預言錯得離譜

2023-02-07 08:49
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

經濟走勢「軟著陸派」贏？克魯曼認失算：「滯脹派」快輸了

2023-02-01 23:25

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責
她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關

她上網測DNA卻接到警察來電：跟36年前凶殺案有關