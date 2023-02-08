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拜登籲把庫藏股稅升到4% 專家：反而可能助漲美股

編譯湯淑君／綜合外電
總統拜登在國情咨文演說中，呼籲把對企業庫藏股課稅稅率從1%提高到4%。 歐新社
總統拜登在國情咨文演說中，呼籲把對企業庫藏股課稅稅率從1%提高到4%。 歐新社

總統拜登7日在國情咨文演說中，呼籲把對企業買回庫藏股課稅稅率從1%提高到4%。此舉會衝擊美國股市嗎？畢竟企業買回自家股票是過去十年來驅使牛市奔馳的一大推力。股市專家胡伯特（Mark Hulbert）認為，這對整體股市的影響微乎其微，甚至可能反倒助漲美股。

胡伯特在財經網站MarketWatch股市專欄撰文說，不論此稅是1%或4%，因為只對淨買回（net buybacks，買回股數超過已發行股數的淨額）適用，而淨買回額往往比買回總額（gross repurchases）小很多，所以對整體美國股市的影響極微。

胡伯特說，根據媒體多年來報導，眾多企業買回自家股票的數目，幾乎都不夠彌補為按薪酬合約犒賞主管而發行的新股數，也因此，淨買回股票—也就是課徵新稅瞄準的目標—遠比買回總額來得小。

諷刺的是，政治人物對企業淨買回股票開徵此稅所持的論點，是回應外界抱怨「企業買回自家股票，只是為緩和發給主管股票可能產生的稀釋效應」，但若企業買回的股數相當於發行股數，此稅就不適用了。

胡伯特說，對買回庫藏股課稅，可能鼓勵企業提高股利，這反而可能助漲股市。

在此之前，稅法提供獎勵措施，鼓勵想把現金回饋股東的企業以買回股票取代發放股利，但如今那種獎勵措施既然已至少局部撤銷，企業未來就可能轉而擴大配息。美國稅務政策研究中心（The Tax Policy Center）估計，1月起實施的1%庫藏股稅率，將導致「企業股利分配率大約增加1.5個百分點」。

胡伯特認為，這對股市投資人是好消息，因為他分析1990年代初期迄今的歷史資料後發現，就金額而論，「股利收益率」（dividend yield）提高，比「庫藏股回購率」（buyback yield）提高，更能發揮助漲股市的效果。「股利收益率」是現金股利除以股價，庫藏股回購率則是庫藏股每股回購金額除以股價。

結論是：新的庫藏股買回稅對股市影響應該不會大大，就算真有影響，或許也是正面助益大於負面衝擊。

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