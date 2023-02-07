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銅不夠 短缺恐持續到2030年 使全球通膨壓力惡化

編譯季晶晶／綜合外電
工業用途廣泛的銅正面臨短缺，供不應求恐持續到2030年。路透
工業用途廣泛的銅正面臨短缺，供不應求恐持續到2030年。路透

財經網站CNBC報導，由於來自南美的供應日益嚴峻，加上需求壓力升高，全球正面臨銅短缺的問題，分析師預測供不應求將持續到今年底，甚至是2030年。這種工業用途廣泛的紅色金屬，向來被視為判斷經濟活動趨勢的重要指標，供應緊縮可能代表全球通膨壓力將惡化，隨後迫使央行在更長時間內保持鷹派立場。

Wood Mackenzie金屬和礦業部門副總裁Robin Griffin表示：「我們預測銅到2030年都將出現嚴重短缺。」他將此歸咎於秘魯的持續動盪以及能源轉型對銅有更高的需求，「遇到政治動盪都會產生系列影響。顯而易見的是礦區可能不得不關閉」。

秘魯的銅供應占全球的10%，但這個南美國家自去年12月前總統卡斯蒂約遭國會彈劾罷免以來，天天爆發抗議活動。礦業巨擘嘉能可1月20日宣布，廠房遭抗議者搶劫縱火，該公司將暫停位於秘魯的Antapaccay銅礦場的運作。

此外，占全球供應量27%的全球最大銅產國智利11月產量較一年前下降7%。根據高盛1月16日的報告，該銀行說，「總體而言，我們相信智利2023到2025年的產量會減少」。

CME數據顯示，銅期貨價周一收在每磅4.035美元，遠高於去年7月的年內最低水準3.23美元。

CMC Markets的市場分析師Tina Teng表示，中國重新開放以及清潔能源轉型的需求增加，改善了銅的需求前景，推高銅價。 他補充說：「到2024和2025年之前，短缺可能持續，直至當前的逆風導致潛在的全球經濟衰退。」他預測到銅價屆時可能大漲一倍。

Wolfe Researchh的常務董事Timna Tanners雖不認為中國經濟復甦會讓銅的活動和消費「激增」，因為「銅消費在2022年並沒有放緩，工廠仍在運轉，政府刺激措施和基礎設施都持續推進」，但更廣泛的電氣化現象可能是銅需求的基本面驅動因素，「在有充電的基礎設施之前，電動車不會起飛，電氣化需要更多的銅」。

分析師 高盛 央行

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