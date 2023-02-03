股神巴菲特有眼光 日商社獲利破紀錄 將擴大回饋股東

「股神」巴菲特的波克夏公司投資日本五大商社，這些公司調高全年度獲利預測，並承諾會發放給股東更多股利。美聯社

日本 商社三井物產和三菱商事調高全年度獲利預測，並承諾會發放給股東更多股利，因為中國疫後復甦和美國制裁俄羅斯導致液化天然氣（LNG）等大宗商品價格飆漲，拉抬這些商社前三季的獲利創下紀錄新高。

路透報導，三菱去年4至12月獲利暴增311%至9,560億日圓（74億美元），創下歷來最高，並已調高截至今年3月底止的本年度淨利預測，從1.03兆日圓增至1.15兆日圓。

三井去年同期的獲利則躍增208%至8,408億日圓，同樣創下歷來新高，該公司並將全年度獲利預測調高1,000億日圓，增加至1.08兆日圓。

三井財務長重田哲也表示：「美國的Cameron LNG營運良好，在全球LNG供應緊俏之際，維持高產量且提高供應量，有助我們的LNG貿易。」

在強勁營收支持下，三井將全年度股利預測提高5日圓至每股135日圓，並把庫藏股計畫規模擴大1,000億日圓，期限也延長到7月。

三菱也參與全球許多能源計畫，該公司將全年度股利預測提高25日圓至每股180日圓，並表示將以多達1,000億日圓買回2.3%股權。

另外兩家日本商社丸紅和伊藤忠，也同樣調高股利預測，分別調高至每股78日圓和每股至少140日圓，原因同樣是今年度頭九個月獲利創新高。

丸紅今年度頭九個月獲利躍增41.5%至4,635億日圓。該公司將全年度獲利預測提高4%至破紀錄的5,300億日圓，主因是受英國電力銷售和澳洲焦煤及鐵礦砂事業拉抬。

伊藤忠去年4至12月淨利增長3%至6,822億日圓，已達成年度目標8,000億日圓的85%。該公司計劃3月底前花費250億日圓，買回約0.5%股票 。

彭博資訊今年稍早曾報導，日本商社曾經歷長年獲利停滯不前、股價表現不佳的困境。2020年以前，五大商社合計淨利有長達十年時間都維持在大約1.5兆日圓。但在3月為止的財政年度，獲利預估可望創下3.9兆日圓（294.9億美元）的紀錄。

「股神」巴菲特的波克夏 公司（Berkshire Hathaway），2020年8月首度公開對三菱商事和三井物產等日本五大商社的持股。據彭博報導，當年對每家商社各持有5%股票，以今年初的匯率計算，價值總計約60億美元。

兩個月前，波克夏揭露對五家商社增加持股至6.5%左右。