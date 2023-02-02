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股神巴菲特再度減持比亞迪 今年第2次

記者葉文義／即時報導
股神巴菲特旗下的波克夏投資公司，在1月27日再度減持155.45萬股比亞迪H股。(新華網)
股神巴菲特旗下的波克夏投資公司，在1月27日再度減持155.45萬股比亞迪H股。(新華網)

據港交所2日披露資料顯示，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）投資公司在1月27日再度減持155.45萬股比亞迪H股，減持均價每股266.32港元，套現約4.14億港元。

港交所資料顯示，截至1月27日，波克夏公司在比亞迪已發行H股中的持股比例已從13.04％降至12.9％。此次減持是2023年巴菲特的第二次減持，也是2022年8月公告減持以來的第八次減持。

股神連番減持引發人們猜測，即巴菲特不再看好比亞迪的未來。但比亞迪執行副總裁李柯去年12月曾表示，儘管波克夏出售了所持逾1／5的比亞迪股份，但相信巴菲特不會放棄比亞迪。

李柯當時稱，對巴菲特來說，獲得一些回報（套現）是很自然的事情。「我認為，這不是巴菲特放棄比亞迪的跡象。他熱愛比亞迪，熱愛我們的管理團隊，永遠都是比亞迪的最大支持者。」

根據港交所相關規定，持股5％以上股東的持股比例變動，在跨越整數百分比時才需要披露。這意味著，巴菲特減持比亞迪H股的總體次數要比上述披露的八次更多。

巴菲特 波克夏 股神

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