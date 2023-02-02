抓市場轉折高手：股債風險高 現金為王、黃金大放異彩

股市專家擔心，市場可能再度錯誤解讀聯準會（Fed）傳達的訊息。 路透

聯準會（Fed）主席鮑爾1日表示，仍會持續升息，但他也承認通膨確實趨緩，且出人意料地未批評金融情勢趨於寬鬆，這讓美股多頭士氣大振，因眼中看見杯子是「半滿」而非「半空」。股市專家則擔心，市場可能再度錯誤解讀Fed傳達的訊息。

LaDucTrading.com創辦人拉杜克（Samantha LaDuc）接受財經網站MarketWatch訪問時說：「市場既未考量終點利率更高的風險，也未顧及成長減緩甚或衰退的可能性。這些假設至少有一種是錯的。我的看法是：Fed利率會升得更高、升得更久。Fed今年不會降息，除非他們有不得不然的理由。」

拉杜克以善於抓市場重大轉折點著稱。去年5月接受MarketWatch訪問時，拉杜克預測標普500指數 2022年底落點大約在3,800點附近。果不其然，標普500指數年終以3,859點封關。她去年初還預測，一波「科技股股災」將來襲，那斯達克綜合指數恐將大跌20%，結果那指去年跌幅達33%。

現金為王

如今，拉杜克認為「現金為王」，投資 人「耐心等待就有錢賺，4.5%的收益率很不錯」。

拉杜克1日受訪時表示，即使美元在過去12周來貶值8%，「投入貨幣市場基金的錢現在賺得4.5%，遠比以前賺的0.4%或0.5%優渥」。

錢進股、債風險仍高

她說：「在投資人等候市況回穩的過程中，Fed升息已鼓勵某種『等待就有回報』。我認為，今年押注美國公債並不是安全穩當。我真的看不出債券會表現出色。我也認為，股票下跌風險大於上漲機率。」

科技股後市仍堪虞

拉杜克尤其擔心科技股。她說，那斯達克可能還會再往下打一隻腳，然後賣壓才會變成全面性的。

她解釋，分析師預料的不是「經濟衰退」，而是「盈餘衰退」，且將延續至2023年第4季末。

她說：「他們基本上預測，第4季盈餘會躍增10%左右，因為有利的比較基期因素。問題是，那些盈餘分析並未一絲一毫考量到經濟衰退的可能性，全都假定會有溫和的成長。所以，我們仍把金髮女孩（冷熱適中）情況計入股票估值和盈餘估計值。」

大宗商品紅火期過了

2020年7月，拉杜克預言，隨著利率觸底回升，一波「從成長股轉向價值股」的資金輪動將展開，並叫進「超賣的大宗商品」、景氣循環股，以及大型股。

結果，那種輪動在2021年和2022年確實表現不俗。但她現在表示，今年這類投資的展望沒那麼好了，因為通膨預期已降下來。

結論是？拉杜克認為，與其趁股市下跌時買進，倒不如趁跌深反彈時在較高點放空。

金價 漲勢火力全開

最後一個觀點是：她的趨勢指標顯示，金價正「火力全開」，是多年來首見。

投資黃金「時機得拿捏精準」，況且金價表現通常並不突出，1970年代以通膨避險之姿躍起是特例。但現在有一點不同，值得注意：2022年全球央行買進的黃金數量是1967年以來最多。