PC界傳奇…宏碁前CEO、聯想前運營長蘭奇69歲逝世

前聯想總裁及宏碁執行長蘭奇辭世。（本報系資料庫）

宏碁 前執行長(CEO)、義大利 籍蔣凡可．蘭奇（Gianfranco Lanci）因在脊椎手術中引發併發症而逝世，享壽69歲。蘭奇在PC產業叱吒風雲長達40年，歷任宏碁、聯想等國際企業集團高層，不少台灣產業資深主管曾與蘭奇共事， 感嘆一代戰將結束40年PC產業的傳奇人生。

在蘭奇過世時，他的身分是Dosio & Coppo酒莊集團老闆，這是2021年從聯想退休 後的新角色，所投資集團在歐洲管理80公頃，每年產量70萬瓶的葡萄酒莊，提供具差異化特色的葡萄酒。

蘭奇2021年9月宣布從全球最大個人電腦品牌聯想退休，當時已67歲，是聯想集團總裁暨首席營運長。掌管聯想九年時間，聯想在2020年創下營運歷史新高佳績。

他的經歷除印證優異的管理能力，到任何一家PC企業都能發光發熱，而他跟宏碁的愛恨情仇，也是PC史上的精彩篇章。蘭奇2001年加入宏碁成為外籍高階主管，創辦人施振榮2004年退休之際，因亮麗戰績受拔擢為宏碁第一任外籍總經理。

蘭奇任內在小筆電及多次併購策略下，宏碁在2010年一度登上全球第二PC品牌，以及單季世界PC龍頭佳績，這個黃金年代讓宏碁股價登上新台幣100元三位數紀錄，但如何任用外籍將領也讓宏碁學會寶貴一課。由於產業轉型快速被平板電腦及手機瓜分，宏碁內部也面臨歐台雙總部管理問題，最終2011年以高昂離職金代價請蘭奇下台、並以打消43億元(約1.4億美元)高額庫存跌價損失收場。

蘭奇離開宏碁後，2011年9月受聘聯想顧問，在2012年加入聯想集團，成為宏碁對手，被外界視為宏碁叛將。而過去在歐洲跟蘭奇合作的許多主管也追隨他奮鬥，現任佳世達醫療器材事業群共同總經理楊宏培當年曾受蘭奇青睞，挖角擔任聯想東北亞區總經理，楊宏培提到蘭奇時直言，「他是我的老闆」， 更稱讚蘭奇是傳奇人物。

楊宏培指出，蘭奇腦筋聰明，想法轉得很快，思路也很清楚，有獨到的眼光，不管如何，蘭奇都在PC界有顯著的貢獻，「他從義大利小業務員做到世界第一，確實有他的成功方程式，雖然中間的過程褒貶不一，他的做法有爭議，但以結果論來說他成功了」。

人生經歷過多次高峰及低谷，蘭奇最後餘生將管理精力投入童年生活記憶深刻的酒莊葡萄酒事業，而這一切隨他交棒及過世畫下休止符，他最鍾愛的弟子，目前聯想集團營運長杜哲民也十分緬懷地表示，「蘭奇是永遠的家人」。蘭奇至此也完成他精彩的40年PC產業的傳奇故事。