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大逆轉 增資案雖獲超額認購 遭空頭狙擊的阿達尼喊卡

編譯季晶晶／綜合外電
印度富豪阿達尼的旗艦公司取消了2000億盧比（24億美元）的股票增資交易。（路透）
印度富豪阿達尼的旗艦公司取消了2000億盧比（24億美元）的股票增資交易。（路透）

印度富豪阿達尼（Gautam Adani）的旗艦公司已取消2000億盧比（24億美元）的股票增資案。先前，美國知名的放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）發布報告指控阿達尼集團長期操縱股價並進行會計詐期，引發阿達尼集團旗下上市公司股票遭拋售而大跌。

阿達尼企業（Adani Enterprises）在交易所發布聲明表示，決定不繼續推進資，以免參與的投資人蒙受潛在損失。

阿達尼說，市場波動前所未見，「有鑑於此，董事會認為繼續處理增資並非道德正確」。一直否認他同時強調，「我們的資產負債表很健康，有強勁的現金流且資產安全，在償債方面有無可挑剔的紀錄。此一決定對現有營運和未來計畫沒有任何影響」。

周二是阿達尼企業新股發行認購期的最後一天，因為現有股東和機構投資人在最後一刻力挺，這樁印度史上規模最大的增資案獲得超額認購。但周三，阿達尼企業及其關係企業的股價再次暴跌，加速推動跌勢的消息包括瑞信集團向私人銀行客戶提供保證金貸款時，已不再接受以阿達尼旗下公司的債券作為抵押品。阿達尼企業的跌幅深達26.7%。

突然取消增資案的戲劇性發展標示阿達尼遭遇重大挫折，這位由中輟生致富的傳奇企業家近年因集團股價大漲致財富暴增。在興登堡研究1月24發布看空報告後，阿達尼集團旗下七家上市公司的市值蒸發860億美元。

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