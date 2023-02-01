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極端天氣事件干擾 美1月小非農就業報告不如預期

編譯湯淑君／綜合外電
美國ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘人數陡降，主因天氣干擾。 路透
美國ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘人數陡降，主因天氣干擾。 路透

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘人數陡降，但主要反映天氣干擾，實際就業成長或許不像乍看下那麼弱。

ADP說，1月企業只新聘10.6萬人，比12月上修後的25.3萬人大減。道瓊訪調經濟學家原估可能增加19萬人。

上月就業成長大多集中在餐旅業，酒吧、餐廳、飯店等合計增聘9.5萬人。其他增聘員工的行業還包括：金融（3萬人）、製造（2.3萬人），以及教育與醫療照護服務（1.2萬人）。

不過，貿易、運輸和公用事業部門流失4.1萬個工作，營建業裁員2.4萬人，天然資源與礦業員工減少3,000人。

總的來說，貨物產業淨流失3,000個工作，服務業者則增聘11.9萬人。

薪資成長變動極微，但與一年前相比勁揚7.3%。

ADP首席經濟學家理察森指出，天氣是妨礙民間企業1月就業創造的最大因素，因此就業成長或許不如標題數據所示那麼疲弱。

ADP表示，極端天氣事件，包括中西部暴雪和加州洪水，都對1月就業數據造成影響。中西部地區就業人數減少4萬人，環太平洋岸減少4,000人。

緊接在ADP就業報告之後的，是美國勞動統計局（BLS）3日公布的1月非農就業報告。道瓊社訪調經濟學家預測，美國1月新增就業人口可能達到18.7萬人。

就業市場已成聯準會（Fed）關注焦點，唯恐勞動力供應吃緊推升工資、導致通膨惡化。

就業 道瓊 加州

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