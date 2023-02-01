中車企吉利旗下「蓮花科技」擬來美借殼上市

蓮花汽車在去年底發布旗下首款電動SUV Eletre。（取材自蓮花汽車官網）

財聯社報導，中國車企吉利旗下子公司蓮花科技（Lotus Tech），同意與美國特殊目的收購公司（SPAC） L Catterton合併，合併後企業估值約54億美元，將在美國那斯達克上市，股票代碼為「LOT」。值得注意的是，該筆交易也促成世界首富、精品巨頭路易威登集團（LVMH）總裁阿爾諾（Bernard Arnault）進軍電動車 賽道。

而蓮花科技正是英國汽車 製造商蓮花汽車的子公司，吉利控股擁有後者51%的股權。在本次交易結束後，包括吉利控股、馬來西亞汽車公司Etika和蔚來資本預期將保留其在蓮花科技的權益，合計持股比例將達到89.7%。同時現有的管理團隊也將保持不變。

LV總裁進軍電動車賽道

L Catterton則是由LVMH、美國私募公司Catterton和阿爾諾家族公司於2016年共同組成，LVMH和阿爾諾家族持股40%。但對於相關訊息，LVMH的發言人低調回應稱，公司只是L Catterton的被動少數投資者。

隨著美國電動車企特斯拉去年12月股價持續下挫，阿爾諾取代馬斯克（Elon Musk）成為世界首富，而在這筆交易完成後，兩大富豪在電動車行業有了交集。

蓮花汽車在去年底發布旗下首款電動SUV Eletre，兩種版本車型的起售價分別為人民幣82.8萬元和102.8萬元。蓮花科技也在近日確認，該款車型將於今年第一季率先在中國市場交付，今年稍晚也將開始英國和歐盟市場的交付。