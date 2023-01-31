最新一家 線上支付巨擘PayPal大砍2000人

線上支付服務巨擘PayPal周二宣布將裁員2,000人。路透

線上支付服務巨擘PayPal周二表示將裁員 2000人，這是最新一家因經濟放緩影響業務的金融科技業者，也加入華爾街其他公司尋求以控制成本來度過低迷的行列。

PayPal執行長Dan Schulman發備忘錄告訴員工，此次裁員將在未來幾周內實施，預計影響7%的員工。他說：「雖然我們在調整成本結構的規模上取得實質進展，並將資源集中於核心戰略優先事項，但還有更多的工作要做。」

疫情 消退後，PayPal股價 因為平台支付量成長放緩而受創，該公司誓言減支，包括裁員和在全美各地關閉多間辦公室。

Schulman表示，這些舉措應能幫助PayPal去年節省9億美元，今年再省下13億美元。現年65歲的的執行長宣揚他的計畫能提高營收成長速度，快於支出增速。

Paypal股價周二在紐約上漲2.32%到81.49美元。今年來已勁揚14%，表現優於標普500指數9%的漲幅。

Paypal和其他許多所謂的疫情寵兒一樣，因各國防疫封鎖期間消費者網購增加而進行擴編，但消費者如今重返實體商店購物。

根據彭根據彭博彙編分析師的估計數據，Paypal去年多個平台的支付量可望攀升到 1.4兆美元。雖然這比一年前成長9.6%，但仍然是該公司上市以來最低。