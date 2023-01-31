那指1月漲幅 2001年來最佳

汽車製造商通用汽車公布強勁獲利，股價上漲8.35%。美聯社

由於強勁的財報和令人鼓舞的通膨數據，推動史坦普500指數 創下2019年以來最佳1月表現，美股大漲。

道瓊工業平均指數上漲368.95點或1.09%至3萬4086.04點。史指上漲58.83點或1.46%至4076.6點。那斯達克綜合指數上漲190.74點或1.67%至1萬1584.55點，創2001年以來的最佳1月表現。

交易員評估了一些大型企業在高通膨和消費者支出放緩的表現。汽車 製造商通用汽車公布強勁獲利，股價上漲8.35%。房屋建商PulteGroup獲利優於於預期，股價飆升9.44%。埃克森美孚在財報發布後也上漲 2.13%。

投資 人在Fed最新利率決定之前獲得通膨方面的利多消息。就業成本指數是Fed關注的估工資重要指標，顯示第4季薪酬成長1%，低於《道瓊》估計的1.1%。交易員普遍預計Fed升息25個基點，但希望疲軟的通膨將導致主席鮑爾在不久的將來發出暫停緊縮政策的訊號。

股市2023年開局良好。史指和道指在1月分別上漲約6.2%和2.8%，這是4個月來第三個上漲月份。那指本月上漲近10.7%，創7月以來最佳單月表現。

強勁的1月對市場來說可能是個好兆頭，並可能預示著接下來幾個月的持續上漲。Carson Group策略師迪垂克(Ryan Detrick)推文表示，在經歷前一年衰退後在次年1月上漲超過5%的5次例子中，史指全年平均上漲30%。

AXS Investments CEO巴蘇克(Greg Bassuk)表示：「所有這些歷史上主要的市場驅動因素，都開始指向一個將在未來幾個月支持股市上漲的方向。」

New York Life Investments經濟學家兼投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示，即使預計Fed將在1日再次調升基準利率，但由於預期將暫停升息，股市似乎正在上漲。

她說，「我們認為這個『Fed暫停』期間很可能證明是看漲的，持續時間長且成長向上傾斜。事實上，我們認為這種預期已經在2023年的反彈中發揮重要作用，這也很好地提醒了投資人為什麼充分投資是建立長期財富的重要關鍵。」

然而，古德溫表示，1月的漲勢似乎是倉促行事，因為在Fed暫停之前，經濟方面可能會出現利空，可能會導致逆轉，「請記住：當Fed暫停時，很可能是因為經濟出現令人信服地好轉。這意味著相關反彈很可能是短暫的。我們正在淡化這次反彈。」

她補充說，投資人不應追逐這波漲勢，而應考慮從成長型股票轉向「更具彈性的收入來源」。

BTIG指出，由於投資人等待31日開始的Fed最新會議的政策結果，股市正呈區間波動。

BTIG分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在最新報告中寫道，「昨天早上我們說『我們認為接下來48小時內保持在4000到4080之間的可能性很大』。雖然我們可能會將該範圍上限增加到4100點，但從那以後我們還沒有看到任何事情實質上改變了這種觀點。」

他指出，會議結束後股市走勢將取決於史指是處於該區間的上限還是下限，「換句話說，如果1日下午2點處於4080點左右，則任何上行反應都可能受到抑制，下行潛力增加。相反，如果接近4000，那麼短期下行反應可能不那麼嚴重。」

他說，「換句話說，與直覺相反，無論你的想法是什麼，都可能希望在1日採取相反的行動。」

PayPal上漲2.32%，這家支付公司宣布計畫裁員2000人，約占其員工總數的7%。

該公司總裁兼CEO舒爾曼(Dan Schulman)在官網上發布的聲明中表示，這次裁員是為了應對「充滿挑戰的宏觀經濟環境」。

史指在1月最後一個交易日收高在4000點之上，全月漲幅超過5.5%。Evercore ISI的圖表分析師羅斯(Rich Ross)預測上半年上漲至4325點。

他說，「走勢圖繼續顯示熊市已經結束，新的牛市階段已從2022年第4季開始。」「雖然我在2022年第3季做出這個判斷，但自上而下和自下而上的觀點的支柱只會變得更強大。」

他指出，美元、原油、通貨膨脹、信用利差和政策幅度均已見頂，而全球股市的範圍正在「顯示雙向拉鋸擴張」。