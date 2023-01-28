輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

人工智慧（AI ）聊天機器人程式ChatGPT近來人氣爆棚，輝達被華爾街 視為主要受惠者，股價水漲船高，創辦人黃仁勳 的身價今年來也隨之激增51億美元。

起初聚焦於顯示卡的輝達，如今已躍居AI領域的佼佼者，從自駕車到機器人、加密幣挖礦等產業，都會用到輝達的產品。在AI的前景看好之際，輝達在AI方面的專長尤其受華爾街青睞。

Susquehanna投資集團資深分析師羅蘭說，ChatGPT似乎開啟了AI的軍備競賽，輝達是遙遙領先的領袖。

輝達股價今年來累計大漲39.35%，漲幅超越台積電ADR的25.25%，更是費半的兩倍多。根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳的身價今年來攀升37%至189億美元，漲幅超越任何美國億萬富豪，也扭轉了去年的頹勢。

從特斯拉到Meta、亞馬遜等科技巨擘，去年都過了相當黯淡的一年，輝達也未倖免。這家繪圖晶片大廠的市值在2021年底衝上逾8,000億美元高峰，但受電競顯卡和個人電腦銷售下滑的拖累，去年市值蒸發了50%。

花旗估算，隨著ChatGPT的使用量快速成長，可望在12個月內為輝達創造30億~110億美元的銷售額。花旗分析師馬利克說，儘管模擬這類新興服務的成長有其困難，但他是用ChatGPT創造的字數，和每個字為輝達帶來的營收做推算。