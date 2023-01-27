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英特爾財測不佳引發疑慮 股價重挫

中央社聖克拉拉27日綜合外電報導
美國晶片製造大廠英特爾（Intel Corp）發布獲利預測不佳，引發投資人對個人電腦（PC）市場下滑的憂慮，今天股價重挫，市值恐流失近100億美元。（路透）
美國晶片製造大廠英特爾（Intel Corp）發布獲利預測不佳，引發投資人對個人電腦（PC）市場下滑的憂慮，今天股價重挫，市值恐流失近100億美元。（路透）

美國晶片製造大廠英特爾（Intel Corp）發布獲利預測不佳，引發投資人對個人電腦（PC）市場下滑的憂慮，今天股價重挫，市值恐流失近100億美元。

路透報導，英特爾預估第1季虧損令人意外，且營收預測不如預期理想，數據中心事業成長緩慢也讓公司感到棘手。

英特爾股價一度重挫超過7%，英特爾供應商科磊（KLA Corp）股價下挫5%。

羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師摩西斯曼（Hans Mosesmann）說：「沒有任何文字可以描述或解釋英特爾的歷史性下滑。」他和其他20位分析師調降英特爾股價目標。

英特爾市占率持續流向超微公司（AMD）等市場競爭對手，超微持續委託台積電等晶片代工公司製造超越英特爾技術的晶片。

市場研究公司YipitData分析師魏格納（Matt Wegner）指出：「超微的Genoa和Bergamo（數據中心）晶片相較英特爾的Sapphire Rapids處理器，在價格上具有強勁優勢，超微市占率應會進一步提升。」

英特爾計劃今年刪減30億美元成本支出，上年第4季營運創造77億美元現金，股利配發15億美元。

估計英特爾今年資本支出約200億美元，分析師表示英特爾應考慮降低股利配發。

晶片 股價 分析師

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