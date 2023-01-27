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美上月消費明顯下降 通膨仍黏著 Fed不會改變利率軌跡

編譯任中原／綜合外電
美國去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，通膨指標核心PCE年升4.4%，比11月的年升幅收斂。 歐新社
美國去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，通膨指標核心PCE年升4.4%，比11月的年升幅收斂。 歐新社

美國12月個人支出急凍，整體通膨大致放緩，兩者皆與預估大致相當，但通膨仍在高檔，顯示美國經濟成長明顯減緩，但通膨並未明顯下降。預料聯準會（Fed）2月1日會議將升息幅度縮小為1碼的可能性升高，但3月可能繼續升息。目前市場焦點已經從通膨升高，轉向景氣走軟。

美國商務部27日公布，去年12月個人消費支出（PCE）比11月減少0.2%，符合預估，重要的是11月數據由增加0.1%，修正為減少0.1%，顯示消費者趨於保守。扣除通膨後的實質支出比11月減少0.3%，比預估的減少0.1%更弱，而11月的數據也由持平下修為減少0.2%。去年第4季經濟成長率可能因而向下修正。

上月整體PCE平減指數比11月上升0.1%，高於預估的0%，與11月時的升幅相同；比去年同期上升5%，符合預估，但低於11月時的5.5%升幅。整體通膨升勢減緩，主因能源價格大幅下跌。

最受聯準會關注的核心PCE平減指數，仍比11月上升0.3%，符合預估，但升幅卻高於11月的0.2%；比去年同期上升4.4%，符合預估，低於11月時的4.7%升幅。由於工資持續上升，使服務類物價升幅欲小不易。

12月個人所得月增加0.2%，符合預期，但低於11月的0.3%增幅（修正後數據）。

經濟學者指出，12月個人消費支出連續第二個月負成長，顯示經濟成長勢頭不利；通膨年升率雖持續縮小，但核心通膨率的月升幅並未下降。學者仍預期下月可能將升息幅度進一步縮小到1碼，但還不足以使Fed之後便暫停升息。

升息 指數 聯準會

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