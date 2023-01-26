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中國客回來了 精品龍頭LVMH樂觀今年業績展望

編譯劉忠勇／綜合外電
全球首富、LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）在財報簡報上說：「我們相當有把握，尤其看好中國。」（路透）
全球首富、LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）在財報簡報上說：「我們相當有把握，尤其看好中國。」（路透）

精品龍頭路易威登集團（LVMH）公布去年營收創下歷史新高，並看好隨中國解封、中客回流，今年業績也大有可為。

全球首富、LVMH執行長阿諾特（Bernard Arnault）在財報簡報上說：「我們相當有把握，尤其看好中國。在中國客人現在可以前往觀光的澳門，變化相當驚人，商店盈門，業績正強勢回歸。」

LVMH公布上季本業營收成長10%，雖是去年單季最小增幅，但略優於分析師所料。集團全年營收成長23%，創下歷史新高。

阿諾特說，LVMH對2023年充滿信心 ，但「對當前不確定因素仍保持警戒」。

與同業Cartier和Burberry一樣，LVMH上季業績趨緩，反映去年底中國需求下降，不過他們今年1月在中國的業績都開始反彈。

LVMH財務長Jean-Jacques Guiony表示 ，中國上季業績「劇減」，但今年以來大有長進。

花旗集團分析師Thomas Chauvet認為，LVMH業績好壞參半，尤其營業利益不如預期，反映去年下半年廣告和促銷支出增加。他說：「中國解封是一大轉機。」但他同時憂心美國需求可能走緩。

Guiony表示，儘管LVMH預料中國業績今年初以來大幅成長，但他認為歐洲直到明年都不會大量湧進中國遊客。他說，由於班機運量有限，機票又貴，中國遊客可能先到澳門、香港、南韓。

包括路易威登(Louis Vuitton)和迪奧(Dior)等品牌的主要時尚業務在第四財季表現再次超越整個集團，銷售額增長了10%。LVMH說，路易威登的全年銷售額首次突破200億歐元。手表和珠寶業務的財季增幅最小，僅增長了3%。

展望未來，LVMH的創始人兼首席執行官Bernard Arnault說，該集團對2023年進一步增長充滿信心，但鑑於全球不確定性，將保持謹慎。

營收 澳門 2023

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