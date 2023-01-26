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馬斯克：特斯拉最大競爭對手可能是中國公司

中央社台北26日電
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在與分析師的電話會議上表示，特斯拉在中國面臨的競爭最為激烈，他預計，特斯拉最大的競爭對手可能是一家中國公司。

財聯社26日報導，馬斯克於美東時間周三盤後與分析師的電話會議上被問及特斯拉的競爭對手，他作出上述回應。

報導指出，馬斯克在回應提問時表示，尊重中國的汽車公司，中國是世界上最激烈的市場，「他們工作最努力，也最聰明；要我猜的話，中國的某家公司最有可能成為僅次於特斯拉的公司」。

馬斯克並未直接點出某家中國汽車製造商的名字，他過往就曾經讚揚過中國工人和競爭對手。馬斯克曾在2021年說，中國汽車製造商是世界上最具競爭力的，其中一些公司非常擅長軟體。

報導提到，中國是特斯拉的第二大市場，同時也是特斯拉最大工廠所在地。數據顯示，在特斯拉所有工廠中，上海超級工廠以年產能逾75萬輛占據榜首位置，特斯拉去年在中國生產了超過一半的電動汽車。

為了應對中國日益激烈的競爭環境，特斯拉在今年1月初大幅下調在中國市場的銷售價格，隨後在美國和其他市場也進行了降價。

特斯拉周三公布2022年第4季財報。特斯拉第4季營收為243.18億美元，年增率37%，高於市場預期；其中汽車業務營收為213.07億美元，年增率33%，經調整後每股收益1.19美元，高於分析師預期的1.12美元。

特斯拉 馬斯克 汽車

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