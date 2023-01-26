豐田宣布社長換人 由Lexus總裁佐藤恒治接替豐田章男

豐田宣布社長豐田章男（前排右四）從4月1日起升任會長，Lexus總裁兼GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）接任社長職務。業者提供

豐田汽車 26日宣布，社長豐田章男將卸下社長職務，4月1日起接任會長；社長一職將由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任，帶領這家日本 汽車巨擘因應電動化和自動化正在顛覆全球汽車產業的挑戰。

現年66歲的豐田章男是豐田創辦人的孫子，於2009年出任社長，並領導豐田成為全球第一大汽車製造商。

在佐藤恒治即將執掌豐田汽車之際，該公司在電池電動車，混合動力車，氫動力車和傳統燃油車等各種技術的廣泛投資面臨批評聲音。

日本一吉資產管理公司分析師秋野充成表示：「社會與經濟環境的變化更多，豐田章男成為會長，將能夠採取更宏大的管理觀點。更強而有力的管理對豐田來說是好的。」他說，由佐藤恒治接任社長，則是傳達出由年輕人接班的訊息。

佐藤恒治擁有早稻田大學機械工程學位，在1992年畢業同年即加入豐田汽車，他在2016接任Lexus總工程師，三年後負責主管Lexus International公司，自2020年來也兼任豐田賽車子品牌Gazoo Racing Company總裁，2021年1月再兼任豐田品牌長與執行董事。