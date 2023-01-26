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豐田宣布社長換人 由Lexus總裁佐藤恒治接替豐田章男

編譯葉亭均／綜合外電
豐田宣布社長豐田章男（前排右四）從4月1日起升任會長，Lexus總裁兼GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）接任社長職務。業者提供
豐田宣布社長豐田章男（前排右四）從4月1日起升任會長，Lexus總裁兼GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）接任社長職務。業者提供

豐田汽車26日宣布，社長豐田章男將卸下社長職務，4月1日起接任會長；社長一職將由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任，帶領這家日本汽車巨擘因應電動化和自動化正在顛覆全球汽車產業的挑戰。

現年66歲的豐田章男是豐田創辦人的孫子，於2009年出任社長，並領導豐田成為全球第一大汽車製造商。

在佐藤恒治即將執掌豐田汽車之際，該公司在電池電動車，混合動力車，氫動力車和傳統燃油車等各種技術的廣泛投資面臨批評聲音。

日本一吉資產管理公司分析師秋野充成表示：「社會與經濟環境的變化更多，豐田章男成為會長，將能夠採取更宏大的管理觀點。更強而有力的管理對豐田來說是好的。」他說，由佐藤恒治接任社長，則是傳達出由年輕人接班的訊息。

佐藤恒治擁有早稻田大學機械工程學位，在1992年畢業同年即加入豐田汽車，他在2016接任Lexus總工程師，三年後負責主管Lexus International公司，自2020年來也兼任豐田賽車子品牌Gazoo Racing Company總裁，2021年1月再兼任豐田品牌長與執行董事。

豐田 汽車 日本

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