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美股開年樂歡騰 華爾街重量級法人警告苦頭還在後頭

編譯劉忠勇／綜合外電
從史坦普500指數歷來在經濟衰退期間表現來看，若美國果真出現衰退，美股接下來恐怕只有出現兩位數字跌幅一途。(取材自路透)
從史坦普500指數歷來在經濟衰退期間表現來看，若美國果真出現衰退，美股接下來恐怕只有出現兩位數字跌幅一途。(取材自路透)

美國股市今年以來在通膨緩解和經濟成長尚有餘裕的期待之下大漲，但對於美國經濟今年得以免於衰退的預期心理，華爾街幾家投銀卻大潑冷水。

貝萊德（BlackRock）、富國銀行（Wells Fargo）和路博邁（Neuberger Berman）在內的銀行和資產管理公司重申衰退的預測。其中多家金融機構提醒，聯準會（Fed）若要強制壓抑通膨，勢必損及經濟成長。

諸如此類的警告，與市場一派樂觀的現象形成強烈對比。史坦普500指數周三變動不大收在4,016.22點，今年來上漲4.6%，部分原因是投資人押注通膨將繼續放緩，Fed不久也會結束升息。科技股為主的那斯達克綜合指數同期上漲更超過8%。

富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球投資策略主管克里斯多福（Paul Christopher）說：「資金渴望重返市場，但我們仍認為經濟行將減退，而且企業獲利預測仍然太高。」

如何準確研判經濟形勢，對投資人來說至關重要。根據Truist Advisory Services的數據，股票在經濟衰退期間往往表現不佳，自第二次世界大戰以來，史坦普500指數在經濟衰退期間平均下跌29%。

雖然經濟衰退事後才能判定，但投資人認為，目前就業成長依然強勁，經濟衰退不太可能已經開始。

許多策略師關注Fed的動向，從多年的紀錄來看，Fed急速升息最終將迫使失業率上升並使經濟陷入衰退。

Fed去年將指標利率從零提高到4.25%至4.50%之間，市場預期Fed在2月1日會後將再升息1碼（0.25個百分點）。

決策官員已預測政策利率今年將在5.00%和5.25%之間達到頂峰。但市場定價來看，投資人較為鴿派，認為利率在6月中旬左右會在5%以下到頂，然後在今年下半年轉而降息。

美國銀行（BoFA）策略師並不認同市場的看法，他們建議朝會因美股走低受益的方向布局，並指出Fed「歷來降息周期幾乎若不是經濟衰退的關係、不然就跟金融狀況有關」。

野村證券跨資產策略部門董事總經理Charlie McElligott則認為，目前股價上漲，多少上是因為布局不足的投資人擔心錯過長期漲勢所帶動的，這股勢力去年曾帶動幾次反彈。

但這些反彈後來都以潰退收場，史坦普500指數去年全年下跌19.4%，創2008年以來最糟糕表現。而最近的反彈一度使史坦普500指數從10月低點上漲了11%以上。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）分析師本周寫道，當前股市漲勢「暗示了一旦通膨緩和和升息暫停可能會有的市場反應」，但「此展望實現之前，我們預料（已開發市場）股市會在我們預期的衰退實現時下跌」。

路博邁（Neuberger Berman）預測史坦普500指數今年將跌到3,000點，比目前的水準下跌近25%，5理由是通膨反彈會迫使Fed變得更加急進。

路博邁全球股票研究部門高級研究分析師Raheel Siddiqui說：「股票需要下跌，才能中和財富效應，而財富效應正是通膨之源。」

投資 指數 史坦普500

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