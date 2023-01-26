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雪佛龍宣布750億元庫藏股 白宮批專厚股東不思增產

編譯林奇賢／綜合外電
石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布規模750億美元的庫藏股計畫，並打算提高股利發放。(路透)
石油巨擘雪佛龍（Chevron）宣布規模750億美元的庫藏股計畫，並打算提高股利發放。(路透)

石油巨人雪佛龍（Chevron）宣布規模750億美元的庫藏股計畫，也將提高股利，將過去一年因能源價格高漲而賺進的一大部分獲利與股東共享。雪佛龍周三盤後股價大漲3.9%。

雪佛龍25日宣布，這項股票買回計畫的規模為750億美元，相當於2019年初宣布金額的三倍，將於4月1日生效，而這次未設定實施期限，而該公司也將在3月10日發放每股1.51美元的股利給投資人，較前一季的每股1.42美元提高6.3%。

截至25日收盤，雪佛龍的市值約3,500億美元，意味著該公司在當前股價下，將買回自家逾20%的股票。

雖然雪佛龍的庫藏股規模比不上蘋果過去一年買回的890億美元，但這可能引發更猛烈的批評，在俄烏戰爭引發能源價格暴漲後，石油產業就被砲轟因戰爭而牟取暴利。

白宮發言人 Abdullah Hasan 發布新聞稿說：「對於一家不久前才宣稱將盡力增產石油的公司，回饋750億美元給企業高層和富有股東肯定是一種不搭調的表態。 」 

雪佛龍光是去年度第3季的淨利就達到110億美元，當時自由現金流也超過120億美元。即便去年整體股市都在下跌，該公司股價全年仍逆勢上揚逾50%。

能源業者大發利市，已引發美國總統拜登等政治人物的批評。他們並呼籲這些把賺來的錢回饋股東的公司，應該轉而把錢投入鑽油，從而提高原油供給，或降低賣給消費者的價格。

如今能源價格已比去年俄烏戰爭爆發時的價格拉回一些，分析師仍預期美國石油業者獲利保持強勁勢頭，因為他們控制資本支出，有別於先前景氣繁榮時的做法，反而將這次意外獲得的財富用來償債和提高股東報酬。

根據路孚特的預估，雪佛龍預定本周五發布2022年的全年獲利將倍增至372億美元。分析師預測，若加上埃克森美孚（ExxonMobil），這兩家石油雙雄去年全年獲利合計將達到近1,000億美元，創紀錄新高。

另外，雪佛龍財務長布雷伯去年承諾，即便大宗商品價格回落，該公司也會繼續買回自家股票。基於當前的淨債務比低於目標區間，若有必要，雪佛龍願意提高借貸水準來維持買回庫藏股的步調。

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