最低挫逾2.3% 那指收盤小跌

那斯達克綜合指數連續第二天收低，投資人研究了最新一批企業財報，並評估了大企業在利率上升和經濟衰退擔憂加劇的情況下的表現。路透

那斯達克綜合指數 連續第二天收低，投資 人研究了最新一批企業財報，並評估了大企業在利率上升和經濟衰退擔憂加劇的情況下的表現。

以科技股為主的那指下跌20.91點或0.18%收1萬1313.36點。史坦普500指數下跌0.73點或0.02%收4016.22點。道瓊工業平均指數小幅上漲9.88點或0.03%收3萬3743.84點。

股市在午後收復失地，道指從暴跌460多點中反彈；那指盤中最低下跌2.34%。

在微軟乏善可陳的財測加劇了對成長的進一步擔憂之後，科技股首當其衝地承受損失。這家軟體巨頭在盤中大部分時間下跌後最後收盤小跌0.59%。雖然獲利和收均未達到預期目標，但波音仍小幅收高0.26%。

50 Park Investments CEO薩爾漢(Adam Sarhan)表示，「如果公司看空自己的未來，投資者為什麼要看多？到目前為止，這幾乎就是我們從財報季中得到的訊息。」

隨著企業重新設定並降低預期，投資人買進股票 ，預期財報數字優於預期。但他說，由於許多公司的前景黯淡，到目前為止，各產業的財報樂觀預期大多破滅。

由於對經濟衰退的擔憂持續存在，投資人正準備迎接本周更多備受矚目的企業財報，特斯拉和IBM等公司在收盤後公布。FactSet數據顯示，到目前為止，超過19%的史指公司已公布第4季財報，其中68%的業績強於預期。

然而，根據Earnings Scout CEO雷奇(Nick Raich)的說法，這個成長率落後歷史趨勢。他在上周的報告中指出，第4季獲利的平均殖利率為79%。

截至25日收盤，三大股指本周均走高，那指上漲1.55%。史指和道指上漲1.1%。

瑞穗分析師多勒維(Dan Dolev)在最新報告中表示，由於金融科技公司的期權交易量強勁，將上修對Robinhood第4季交易收入的預期，並下修對加密貨幣交易收入的預期。

他說：「我們預計，期權交易量優於預期，加上淨利息收入增加，這在一定程度上被較低的加密貨幣交易量所抵消。」「在第4季之後，我們繼續將2023年視為Robinhood的轉型年，因為它應該會受惠於新產品。」

美國商銀開始分析比薩連鎖店棒約翰，在最新報告中給予買入評級，目標價則較當前股價上漲約20%。

在疫情期間，對比薩的需求高於趨勢，隨著需求正常化，比薩的價格正在走軟。然而，加盟店成長可能會產生低至20%的無槓桿回報，美國商銀認為該連鎖店在美國仍有「大量」發展空間，並為該公司在國際上新增1300多家門市提供了空間。

D.A. Davidson熱情地對雲端餐廳管理公司Toast給予買入評級，稱其為創新的「市場領導者」。

分析師布倫德勒(Christopher Brendler)在一份客戶報告中寫道：「作為一家專注於餐廳的純粹金融科技公司，Toast正在藉由軟體改變餐廳管理營運的方式，從而產生顯著的營收和獲利。」「憑藉出色的硬體、卓越的軟體和極具吸引力的價格，Toast讓一切變得更簡單。因此，它最近在美國的市占率超過了10%。」

Toast股價今年至今已上漲19.08%。該公司在美國的市占率已達到11%，最近開始向加拿大、英國和愛爾蘭進行國際擴張。

雖然部分分析師預計未來科技和電商股票將是艱難的一年，但該公司對Toast能夠保持成功持樂觀態度，「雖然宏觀是個問題，但我們注意到Toast已經證明了它有能力度過艱難時期。」並指出該公司2020年的營收成長了24%，在此期間，Toast的客戶群餐廳和商家反而舉步維艱。

著名投資客格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)曾預測熊市，包括去年在內。他表示，投資人應該為2023年的更多損失做好準備，因為成長型股票泡沫的破滅才剛剛開始。

他在報告中指出，「雖然最極端的泡沫已經從市場上消失，但估值仍遠未接近其長期平均水平。」「鑑於瞬息萬變的世界的複雜性，投資人對從現在開始下一輪下跌的時間和範圍的確定性應該要小得多。」

他表示，預計史指年底將在3200點左右，較當前水平低約20%；而且可能會在該水平上保持更長的時間。