財報或抑升息 道指連漲三日

道瓊工業平均指數收高，因為投資人分析了最新一批企業獲利財報以了解經濟狀況。美聯社

道瓊工業平均指數 收高，因為投資 人分析了最新一批企業獲利財報以了解經濟狀況。

道指上漲140.4點或0.31%收3萬3733.96點。史坦普500指數下跌2.86點或0.07%收4016.95點。那斯達克綜合指數下跌30.14點或0.27%收1萬1334.27點。

財報季繼續進行，結果喜憂參半。3M因業績財測令人失望而下跌6.25%；聯合太平洋鐵路公司業績低於分析師預期後下跌3.3%。大型科技公司業績的非正式開場從盤後公布財報的微軟拉開序幕。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「市場度過非常強勁的兩天，因為預計Fed將在進入繁忙的財報周時暫停升息。」「但是，昨天和今天早上的財報的確喜憂參半。」

她預計隨著市場消化有關利潤率、通膨和宏觀環境的最新評論，股市將在窄幅區間內震盪。

本周開局良好，所有主要股指都連續上漲。那指23日以2.01%的漲幅領；史指和道指分別上漲1.19%和0.76%。

雖然財報季開局平淡無奇，而且有更多跡象顯示美國經濟正在放緩，但獲利依舊不錯。部分投資人希望這些結果將促使Fed在下周召開的政策會議上做出調整。

由於市場參與者擔心潛在的債務上限危機，巴克萊銀行表示應該不會立即對經濟造成衝擊。

分析師拉賈德海克夏(Ajay Rajadhyaksha)在最新報告中寫道，「我們的假設是，這不會成為美國的重大經濟事件。但我們還是會考慮『假設』情景。」「如果不及時提高債務上限，經濟和金融市場將如何反應？答案並不難猜。我們認為，債務上限危機不會立即引發大爆炸；緩慢的累積會導致更大的問題。」

財政部 長葉倫上周表示，在美國達到債務上限後，財政部開始採取非常措施來支付該國的帳單。

她表示，對公務員退休和殘疾基金以及郵政服務退休人員健康福利基金的新投資將暫停至6月。如果國會不提高31.4兆元的債務上限，它們將面臨「相當大的不確定性」。

不過，巴克萊銀行指出，財政部的債務不會受到影響，即使其他形式的支出也會受到影響。這意味著債務上限的任何影響都將是「暫時的財政打擊，而不是債券違約」。

巴克萊報告指出，「預計不會有任何財政拖累產生持久影響。畢竟只要提高債務上限，就必須彌補所有被迫削減的開支；這些都是政府已經做出的支出承諾。」「除非在『X日』之後幾周沒有增加債務上限，經濟痛苦才會開始顯現。」

奧本海默開始對主要零售商Target進行分析，給予「優於大盤」評級，理由是股票收益和毛利率擴張推動多年獲利復甦的潛力。

該公司在最新報告中指出，「從長遠來看，在數位化努力、商店投資、獨家品牌方面的銷售成功、競爭對手隨著時間演進而清算以及與其他品牌和零售商的合作夥伴關係的推動下，該公司處於有利地位，可以繼續奪取市占率。」

該公司為Target設定190元的目標價，暗示股價可能較23日收盤上漲15.4%。Target股價本月上漲超過10%。