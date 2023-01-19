巴隆：特斯拉降價並非示弱 反倒凸顯其強勢

特斯拉宣布調降美加地區電動車價格後，股價不跌反漲。路透

還懷疑特斯拉 （Tesla）在全球車市的地位嗎？看看特斯拉最近調降電動車 售價後，該股不跌，其他汽車股幾乎都跌得東倒西歪，就明白特斯拉有多強了。

巴隆周刊（Barron's）報導，特斯拉最近調降美國和加拿大車價，降幅最多20%，好讓特斯拉多數車款符合「美國通膨削減法」中每輛7,500美元抵稅優惠的條件。

分析師指出，特斯拉降價凸顯電動車製造商和經銷商面臨逆風，傳統車廠也受影響，但影響幅度相對較輕。而汽車零件公司則可望從車價降低稍稍受惠。

其他電動車製造商顯然大受衝擊，因為特斯拉降價可能影響他們的銷售，更何況目前美國電動車製造商只有特斯拉是賺錢的。特斯拉宣布降價後，Rivian Automotive (股票代碼RIVN)、Polestar Automotive (PSNY)和Fisker (FSR)股價 分別暴跌5%、6%和 11%左右，同一段時間美股標普500指數跌1%左右。

花旗分析師Itay Michaeli認為，特斯拉降價對褔特（Ford）、通用（GM）等傳統車廠影響不大，因為這些汽車製造商生產大量的卡車，而且獲利甚豐，這個市場區塊不受特斯拉調整價格影響。特斯拉的電動卡車Cybertruck最快年尾才會推出，最終定價也還不明。

但特斯拉降價後，通用和福特股價還是分別大跌約8%和4%。福特是美國第二大電動車賣方，僅次於特斯拉，所以股價跌幅相對較深可以理解。但Michaeli認為，現在研判通用和福特利潤率會不會受到衝擊，還言之過早。

至於在美國車市更與特斯拉直接競爭的豪華車製造商，可能感受到更大的降價壓力。寶馬（BMW）和賓士集團（Mercedes-Benz）股價各跌約2%。

至於特斯拉本身，股價自宣布降價以來反倒上漲4%左右，足見投資人認定，至少目前看來，祭出降價策略有助特斯拉賣出更多部電動車，長遠來說市占率提高也對特斯拉有利。