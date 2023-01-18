獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。美聯社

道瓊工業平均指數 暴跌逾600點，因投資 人從2023年1月的部分強勁漲幅中獲利了結，而且令人失望的12月零售銷售數據引發人們對經濟衰退的擔憂。銀行股領跌。

道指下跌613.89點或1.81%至3萬3296.96點。史坦普500指數下跌62.11點或1.56%收3928.86點，為12月15日以來最低水平。那斯達克綜合指數下跌138.1點或1.24%收1萬957.01點，結束連續7天漲勢。

BMO財富管理首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示，「今年開局如此強勁，但現在正處於緊張的財報季，最近的數據較弱，像是零售銷售和昨天的帝國製造業調查指數。再加上2月1日的Fed會議迫在眉睫。」「沒有太多理由此時變得激進，但上述所有這些因素都證明短期內保持謹慎是必要的。」

隨著10年期美國國債殖利率跌至9月以來最低水平，摩根大通、美國商銀和富國銀行股價下跌。Zions和Fifth Third等地區性銀行的股價跌幅更大。

此外，微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。

在經濟數據方面，投資者消化了最新的零售銷售數據，該數據顯示12月下降1.1%，略大於下跌1%的預測。

他們還評估了生產者物價指數(PPI)的最新讀數，該指數衡量企業的投入成本。12月PPI下降0.5%，遠大於《道瓊》調查的經濟學家預計的下降0.1%。這讓曾寄希望於通膨回落和Fed放慢升息步伐的投資人鬆了一口氣。

自今年年初以來，投資人一直享受著股市強勁的上漲動能，即使許多人甚至在18日下跌之前就開始懷疑市場的實力。道指本月來仍上漲0.45%，而史指和那指仍分別上漲2.33%和4.69%。

摩根史坦利 仍然看好蘋果公司的股票，認為這家iPhone製造商在困難和改善的經濟周期中都是受益者。

分析師伍德林(Erik Woodring)在給客戶的報告中寫道：「我們認為蘋果是罕見兩全其美的表現出眾公司，在充滿挑戰的時期更具防禦性、質量更高，且在周期初表現出眾。」

雖然擔心消費電子產品需求放緩，但伍德林表示，投資人低估了蘋果不斷成長的安裝基礎和每用戶支出的實力。他補充說，尤其是iPhone 15的推出以及今年底可能推出的硬體訂閱服務，可能會將該股推向摩根史坦利設定的牛市目標235元。

該行還將希捷科技的股票評級從市場同權上修至加碼，聲稱該公司在克服庫存問題後應該會在下半年看到早期週期復甦，「雖然該股受到客戶庫存調整、中國疫情封鎖和消費者需求疲軟的挑戰，但我們認為現在該更有建設性的時候了，因為我們相信正在接近硬碟驅動器產業底部並且很快進入新周期。」

摩根史坦利將其目標價從每股54元上修至69元，較17日收盤價上漲21%。

根據媒體報導，Bed Bath & Beyond在可能申請破產之前與潛在買家和貸方進行討論。

知情人士透露，這家陷入困境的零售商正在尋找潛在的融資以在破產程序和可能的買家中維持生計。

Bed Bath & Beyond股價在報導發布後跌幅縮減，但仍下跌4.83%。

瑞銀全球財富管理資訊長海菲勒(Mark Haefele)表示，投資人應該做好心理準備，因為今年股市的強勁開局將是曇花一現，通膨見頂的希望也會減弱。

他在最新報告中表示：「風險資產2023年開局良好，通膨消退和中國迅速重新開放的跡象讓投資人感到鼓舞。」「相對溫暖的冬天也緩解了人們對歐洲能源短缺的擔憂。」

不過他強調，「現在就假設通膨威脅已經完全過去還為時過早。即使美國和歐元區12月的總體通膨數據繼續顯示減速，但核心通膨仍遠高於央行目標。」

摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，這個企業財報季負經營槓桿可能會變得明顯，會讓一些投資人措手不及。

他表示，投資人認為通膨下降只對股市有利，而事實上它可能會影響投資人持股公司的營運獲利能力。