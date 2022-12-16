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幣圈又有事 會計師事務所Mazars暫停與加密客戶合作

編譯易起宇／綜合外電
加密幣交易所幣安16日表示，為該公司和其他大型加密幣交易所進行「儲備證明」（Proof of Reserves，PoR）評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。 路透
加密幣交易所幣安16日表示，為該公司和其他大型加密幣交易所進行「儲備證明」（Proof of Reserves，PoR）評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。 路透

加密幣交易所幣安（Binance）16日表示，為該公司和其他大型加密幣交易所進行「儲備證明」（Proof of Reserves，PoR）評估的法國會計師事務所Mazars集團，已暫停與全球所有加密客戶的業務。消息一出，比特幣價格瞬跌超過2%。

根據幣安發言人16日發布的電子郵件聲明，總部位在巴黎的Mazars集團已表示，將暫停與全球所有加密客戶合作，包括Crypto.com、KuCoin和幣安。這代表著幣安目前無法與Mazars繼續合作。

Mazars集團暫停與加密幣交易所合作，讓原已脆弱的市場信心更加薄弱。幣安的聲明一出，比特幣價格16日應聲下跌2.7%至16,928美元，連續第二天走軟。

自從加密幣交易所FTX於11月倒閉以來，幣安等大型加密幣交易所已設法盡快取得所謂的「儲備證明」報告。「儲備證明」報告是指由獨立稽核機構認證，證明被稽核對象擁有足夠準備金，可支應所有客戶的存款，Mazars就是為這些交易所進行評估報告的審計公司之一。

然而，就算是儲備證明報告，也無法完全取信於外界，因為這項資料並非完整的稽核報告，僅列出廠商的資產，卻未列出負債。因此，即使交易所已取得「儲備證明」，許多投資人仍決定從交易所領回自己的加密幣；加密幣新創Sardine的策略主管泰勒表示：「儲備證明畢竟與償付能力證明（Proof of Solvency）不同」。

Mazars本月稍早已為幣安進行儲備證明評估報告，並發現幣安的比特幣儲備部位已被過度抵押；KuCoin的比特幣、乙太幣和USD Coin儲備部位，也同樣處於過度抵押狀態，但Mazars官網上的這兩份報告連結現在都已失效。

幣安發言人表示：「我們願意接受更進一步的公開透明稽核，正在研究如何在未來幾個月內用最好的方式提供這些細節。」

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