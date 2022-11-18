FTX破產說明什麼？克魯曼：加密幣氣數將盡

加密幣交易所FTX聲請破產，拖累比特幣等加密幣行情。圖／路透

加密幣交易所FTX聲請破產，害慘一堆大大小小的投資 人，凸顯出這個市值原本是零、去年飆上3兆美元、如今卻又蒸發大半的加密幣業，顯然應該受到監管；但若是受監管，想必也無法存活。加密幣業終局近了嗎？

加密幣中知名度最高的比特幣 如今市價已跌破1.7萬美元，也就是說，如果在去年影星麥特戴蒙「財神偏好勇者」廣告首映（當時比特幣價格超過6萬美元）後買進比特幣，這筆投資已傪賠70%。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 18日在紐約時報專欄撰文說，資產價格下跌本是常事，Meta（昔稱臉書）股價去年登頂後下滑，至今跌幅和比特幣一樣慘。光是價格滑落，不表示加密幣就完了，還是有一大票鐵粉不離不棄。

克魯曼指出，比價格更能透露加密幣業氣數將盡的發展，是加密幣機構垮台。全球第二大加密幣交易所FTX最近就聲請破產。媒體報導顯示，經營者可能擅自取走存戶數十億美元的錢，或許挪用來支撐姊妹公司Alameda Research，但未成功。

更該問的問題是：像FTX或Terra（5月倒閉的所謂「穩定幣」發行商）這樣的機構，為什麼當初竟會成立？

2008年中本聰（Satoshi Nakamoto）發表一篇白皮書，標題是「比特幣：一種點對點的電子現金系統」，啟動了加密幣運動。根據這份白皮書，整個概念是，以加密技術認證的電子代幣，應該可能讓人們繞過金融機構。若想把資金移轉給別人，只要傳給對方一串數字— 稱為金鑰（key）—不需委託諸如花旗、Santander或其他銀行來記錄這筆交易。

克魯曼說，罪犯除外，為什麼有人想這麼做，原因仍令人想不透。支持者常說，2008年金融海嘯是他們提倡加密幣的動機。但那場金融危機自始至終不曾毀壞支付系統—個人透過銀行進行資金移轉的能力。

打造一個不需要託付金融機構的貨幣體系，這概念有意思，或許值得一試。然而，14年過去了，加密幣在邁向「扮演傳統貨幣角色」方面，幾乎毫無進展。用於日常交易，加密幣太笨拙；價值太不穩定，波動太大，也不適合用來儲存價值。事實上，不厭其煩自己持有加密金鑰的投資人仍屬相對少數—遺失的風險太大了，例如儲存金鑰的硬碟可能被丟棄，最後落腳垃圾掩埋場。

更多人的做法，是透過Coinbase、FTX這類交易所買加密幣。這些機構收了你的錢，然後代為保管你名下的這些加密代幣。

由此看來，這些交易所（實質上就是「金融機構」）之所以有能力吸引投資人，靠的就是投資人的信任/託付（trust）。換言之，整個加密幣生態系基本上已演變成當初它想取而代之的東西：金融中介者組成的體系。而這些金融中介者的營運能力，全倚賴客戶對他們的信任。

這麼說來，有何意義？加密幣業頂多只是把傳統銀行業換上新包裝罷了，有何基本價值可言？

再者，對傳統金融機構的信任與否，一部分要看通不通過政府的檢驗：政府監管銀行，監管業者能承擔多大風險，並且對許多存款提供擔保；加密幣業則大致仍未受監督。所以，投資人必須仰賴企業家的操守和能力。

現在呢，結果如何？

力挺加密幣的支持者愛說，先前所謂加密幣即將滅亡的預言，一再證實是誤判。的確，比特幣和其他加密幣不能真的拿來當錢使用，不表示就毫無價值，黃金不也是如此？

但若政府終於採取行動監管加密幣相關公司，他們將無法再誇口承諾不可能實現的高投資報酬，那麼，這些公司相對於一般銀行，還有什麼競爭優勢可言？即使比特幣價值沒跌到零（仍有此可能），有充分論據可說，數月前還顯得龐然矗立的加密幣業，如今正步向逐漸被世人遺忘的下場。