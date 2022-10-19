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諾貝爾獎得主：別盼軟著陸 為長期高利率做準備

編譯季晶晶／綜合外電
諾貝爾經濟學奬得主休斯要投資別期望「軟著陸」。(取材自Youtube)
諾貝爾經濟學奬得主休斯要投資別期望「軟著陸」。(取材自Youtube)

曾獲諾貝爾經濟學奬的休斯（Myron Scholes）周三說，投資人應該為長期高利率和可能的衰退做好準備。

巴隆周刊報導，休斯是金融業者Janus Henderson Invesrtors首席投資策略師， 在該機構贊助的網路研討會上表示，「實質利率仍然為負，聯準會將不得不繼續升息，到它變成正數，而且讓人覺得痛為止」。

現年81歲的休斯1973年與Fischer Black聯合發表《公司債務與選擇權訂價》，兩人並在1997年獲諾貝爾經濟學奬。

休斯指出，聯準會主席伏克爾用了「相當長的一段時間」來平息美國前一波通膨，1980年通膨年增率最高達14%的峰值，三年後才回落到3.2%，聯邦資金利率在整個1980年代都保持在5%以上。

現任聯準會主席鮑爾正在對抗伏克爾沒遭遇過的逆風：大宗商品價格普遍上漲，儘管經濟放緩，主因是多年來投資不足，再加上俄羅斯入侵烏克蘭。油價比疫前水準高出50%，銅價也飆30%。

美國就業市場強勁給工資帶來上行壓力。聯準會和其他央行在與「仍把赤字支出當支票簿的各國政府搏鬥」，這使得「硬著陸的機率遠高於軟著陸」。

休斯對長期比較樂觀。他說， 「危機對創新而言真的很棒，衝擊為改變創造機會」。例如萎靡不振的 1970年代催生了芝加哥選擇權交易所的期權交易，以及先鋒集團1974年的指數基金。他預測，下一波浪潮將利用人工智慧將投資產品和策略的個人化。

休斯不看好比特幣成為金融工具。他說，「不可能有一種價值儲存，價格在70,000到19,000美元之間波動」，但他看好支撐比特幣的區塊鏈技術會是「數據儲存的未來」。

投資 聯準會 利率

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