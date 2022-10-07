就業報告偏空 道瓊跌630點 那指跌420點

美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。美聯社

美股7日收跌，因為交易員評估了9月就業 報告，報告顯示失業率繼續下降並引發利率上升。

道瓊工業平均指數下跌630.15點或2.11%至2萬9296.79點。史坦普500指數下跌104.86點或2.8%至3639.66點。那斯達克綜合指數下跌420.91點或3.8%至1萬652.41點，距今年低點高出不到1%。

7日的跌幅削弱了本周的反彈漲幅。主要股指本周仍收高，但回吐了大部分漲幅。道指本周上漲2%，而史指上漲1.5%。那指勉強上漲0.7%。

勞工局表示，9月美國經濟新增26.3萬個工作崗位，略低於《道瓊》估計的27.5萬個。然而，失業率從上月的3.7%下降到3.5%，表明即使Fed試圖通過升息來遏制通貨膨脹來減緩經濟成長，就業形勢仍在繼續走強。

Bleakley Financial投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「雖然數據大致符合預期，但失業率的下降似乎是市場所關注的，因為它對Fed具有特別意義。」「再加上初請失業金人數的低水平，解雇步伐仍然緩慢，這當然會讓Fed對繼續積極升息感到興奮。」

失業率下降引發利率飆升，進而打壓股市。2年期國債殖利率 上升6個基點至4.316%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在晶片製造商AMD警告其第3季營收將低於預期後，股價暴跌13.87%。其他晶片製造商英特爾和輝達分別下跌5.37%和8.03%。Levi Strauss股價在調降財測後下滑11.68%。

富國銀行證券股票 分析師哈維(Christopher Harvey)表示：「我們與許多人談論過的結論是，Fed不僅不會幫助市場，而且在頑強地追求物價穩定的過程中，會繼續堅持鷹派下去，直到資本市場出現問題。」「它們越來越關注的焦點物價穩定可能會助長這種市場錯位。」

在OPEC+宣布將每天減產200萬桶石油後，油價繼續上漲。美國西德州中質原油(WTI)上漲4.3%或3.8元至每桶92.24元。布蘭特原油上漲3.63元或3.8%至每桶98.05元。

受油價上漲的支撐，能源股本周表現出色。本周能源精選行業SPDR基金上漲15%，為2020年11月13日以來表現最佳單周。該基金中表現最好的包括馬拉松石油、APA公司和哈里伯頓，本周漲幅都超過22%。

有59支史指成分股跌至52周新低，因為大盤以大跌結束動盪的一周交易。觸及52周新低中最引人注目的股票是Meta Platforms，其交易價格處於2019年1月以來最低水平； AMD跌至2020年7月以來的最低水平；Verizon則是觸及2012年以來的最低點。

只有2支史指成分股創下52周新高：尼爾森和Hess。

在備受期待的就業報告顯示勞動市場仍然緊張，並可能使Fed繼續積極升息後，加密貨幣市場隨股票一起下跌。

根據Coin Metrics的數據，美東時間下午1點，比特幣價格下跌3.3%至1萬9380.74元。以太幣下跌2.7%至1322.4元。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)表示：「就業報告顯示Fed的基調不會改變，因此我們繼續預計利率將堅挺，這也給加密市場增加了壓力。」

最近幾周，加密貨幣與股票的關聯性有所減弱，但仍然很高。