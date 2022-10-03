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看衰後市？李嘉誠大賣中國郵儲銀行股票

記者林茂仁／即時報導
香港首富李嘉誠減持中國郵儲銀行股票。（中通社）
香港首富李嘉誠減持中國郵儲銀行股票。（中通社）

香港首富李嘉誠減持中國郵政儲蓄銀行持股，持股從11.42%降為目前的10.99%，已賣出8,300萬股，若保守以3日收盤價港幣4.12元計算，賣出股票價值至少港幣3.4億元（約4300萬美元），外界解讀李嘉誠看壞銀行股後市。

據香港交易所股權披露顯示，李嘉誠基金會9月29日在場內減持5萬股郵儲銀行H股，每股均價港幣4.71元，金額約港幣23.55萬元（約3億美元）。減持後，李嘉誠基金會對郵儲銀行的持股量降至21.84億股。李嘉誠基金會主席就是李嘉誠，而且已經連續賣出多次，單次賣出金額雖然不大，只是這次持股跌破整數關卡才會公告，才讓外界發現李嘉誠已經賣了不少。

中國郵儲銀行在2015年12月引入十家境內外戰略投資者，並於2016年9月在香港聯交所掛牌上市，成為2016年全球最大IPO，當年李嘉誠、李澤鉅父子當年透過李嘉誠基金會，以金融衍生工具（PLN）進行交易，持有的股份為22.67億股，占流通股份的11.42%。

這意味李嘉誠在過去這段時間減持8,300萬股約0.42%股郵儲銀行H股，根據中國郵儲今年半年報顯示，李嘉誠持股仍有11.42%持股，對照9月29日公告的資料，顯示李嘉誠在短短三個多月內賣掉0.42%的股票。

中泰國際策略分析師顏招駿表示，香港大戶減持股票一般需要超越一個整數才披露，而李嘉誠減持5萬股後超過整數占比，持倉從11.42%降為目前的10.99%，持股占比已不足11%。因此，需要披露，即實際減持8,300萬股。

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