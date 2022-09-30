道指再挫500點 史指為兩年半以來最差單月

華爾街結束了單周、單月和單季走勢，在震盪交易中走跌；圖為交易員在紐交所內工作。(路透)

美股在震盪交易中走跌，華爾街 結束了單周、單月和單季走勢，史坦普500指數 跌至2022年新低。

道瓊工業平均指數自2020年11月以來首次收於2萬9000點以下，下跌500.1點或1.71%，至2萬8725.51點。那斯達克綜合指數下跌161.89點或1.51%，至1萬575.62點，與此同時，史指下跌54.85點或1.51%收3585.62點，為2020年3月以來表現最差單月。

本周主要股指大跌。道指下跌2.9%，那指下跌2.7%，史指下跌2.9%。

30日也是本月和第3季最後一天。9月道指下跌8.8%，史指下跌9.3%，那指下跌10.1%。

Horizon Investments 的投資組合管理人希爾(Zachary Hill)表示，「對於股票和固定收益而言，這個環境十分艱難；鑑於我們針對Fed將保持高利率更久，且市場開始接受這種看法，這是早已預料到的結果。」「短期內隨著進入財報季，市場可能會繼續保持波動並向下傾斜。」

Fed密切關注的通膨報告顯示，物價繼續快速上漲。

Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)強調了降低通膨的必要性，聲稱Fed「致力於避免過早退出」限制性貨幣政策。

在發布銷售額增加，但供應鏈和庫存問題阻礙了其第1財季的獲利後，Nike下跌12.81%，創2001年以來最糟糕單日走勢。

本季史指和那指創2009年以來首度連跌3季，分別下跌5.3%和4.1%。道指第3季下跌6.7%，為2015年以來首度連跌3季。

FactSet資深收益分析師巴特斯(John Butters)指出，華爾街收益分析師在過去3個月中比正常水平更大幅調降了第3季獲利預期。

史指所有個股的預期獲利成長率目前為2.9%，如果這是當季的實際數字，這將是2020年第3季下降5.7%以來的最低成長率。

華爾街的調整有多糟？巴特斯表示，在第2季於6月30日結束時，當時預計第3季獲利將成長9.8%。

巴特斯說，由於分母已經收縮，史指的12個月遠期本益比現在為15.4，而5年平均值為18.6，10年平均值為17.1。

部分市場觀察人士認為，Fed利用市場作為以升息來抑制通膨的工具。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)說，「市場糟透了。」「但這可能正是Fed想要的：收緊金融條件，它們認為這將有助於將通膨率降至可以接受的水平。它們正在利用市場的傳導機制來實現這一目標。」

他表示，隨著升息的到來，「大量淨資產被抹去」。但考克斯表示，經濟低迷可能為精明的投資人提供機會，特別指出隨著Fed對抗通膨的戰爭繼續上演，固定收益是一個值得關注的領域。

《彭博》引述知情人士的話報導，好萊塢超級經紀人伊曼紐爾(Ari Emanuel)試圖在億萬富翁馬斯克和推特 之間尋求和解，推特股價上漲2.55%。

報導指出，伊曼紐爾聯繫了推特董事會成員杜班(Egon Durban)，並建議雙方在法庭訴訟前解決分歧。

與此同時，《彭博》報導，馬斯克向推特取得更多有關其機器人和垃圾郵件帳戶內部指標文件的要求遭到拒絕。一名法官裁定，推特在披露帳戶資料方面「做得足夠」。