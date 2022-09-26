道指跌入熊市 史指今年新低

由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。美聯社

由於利率飆升和全球貨幣 動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。

史指下跌38.19點或1.03%至3655.04點，跌破6月收盤低點3666.77點。盤中一度跌至3644.76點，距2022年盤中低點3636.87點不到8點。

道瓊工業平均指數下跌329.6點或1.11%至2萬9260.81點，在收盤前加速下跌。較1月4日收盤高點下跌約20.4%，正式跌入熊市。那斯達克綜合指數下跌65點或0.6%至1萬802.92點。

英鎊兌美元跌至歷史新低，一度下跌4%至歷史低點1.0382美元。由於人們猜測英格蘭銀行可能不得不更積極地升息以抑制通膨，英鎊從最糟的水平回升。

聯準會(Fed)積極的升息，加上英國上周宣布的減稅政策，導致美元飆升。歐元兌美元匯率跌至2002年來最低水平。美元飆升可能會損害美國跨國企業的獲利，也會對全球貿易造成嚴重破壞，因為其中大部分是以美元交易的。

摩根史坦利首席美國股票 策略師威爾森(Michael Wilson)在報告中寫道：「這種美元強勢在歷史上導致某種金融或經濟危機。」「如果一度想找一些可以打破的東西，就只有它了。」

債券殖利率 飆升，10年期美國國債殖利率一度突破3.9%。為2010年以來最高水平。對Fed政策特別敏感的2年期美國國債殖利率也大幅上漲超過4.3%，為2007年以來最高水平。

股市23日大跌，藍籌股道指創下年內盤中新低，收跌486點。史指短暫跌破6月收盤低點，收跌1.7%。以科技股為主的那指下跌1.8%。

美國石油指標西德州中質原油(WTI)收於76.71元，下跌2.58%。這是1月3日以來該商品的最低結算價。布蘭倫特原油下跌2.43%收86.06元；稍早些曾低至83.81元，為1月13日以來最低水平。

在俄羅斯入侵烏克蘭的推動下，油價在今年初上漲，但該商品最近的下跌大幅回吐了2022年的漲幅。WTI今年至今僅上漲1.99%，而布蘭特原油上漲8.07%。

全球最知名的線上約會平台的母公司Match Group，其交易價格處於該公司2015年上市以來的最低水平。旗下擁有Tinder、Hinge、OkCupid和Match.com等服務背後的這公司首先通過IPO上市，在那斯達克進行交易，股票代碼為MTCH。

Match Group收跌約2.03%至46.34元。盤中低至46.19元，為其上市以來最低估值。

製藥公司Organon同樣處於從默克公司2021年6月分拆以來的最低水平，收跌2.33%至25.15元。

這兩家公司都史指100多支股票中股價跌至一年以上未見的水平。這些股票涵蓋電信、金融服務、航運、科技和房地產等產業。

Grantham, Mayo and Van Otterloo(GMO)在給客戶的報告中表示，美元「相對於其他主要發達貨幣的估值處於35年來最高水平，這是我們的問題」。

這篇由GMO合夥人應克(Ben Inker)撰寫的報告，使用國際清算銀行(BIS)指數來衡量美元的實際有效匯率，即根據通貨膨脹進行調整。

應克指出，對美國來說不幸的是，「貨幣被高估對該國的股票表現產生負面影響」，「如今美國以外更便宜的股票和更便宜的貨幣的結合，似乎是扭轉美股過去10年主導地位的有利背景。」

GMO長期以來一直預測新興市場有朝一日會表現更好，但最新的貨幣調整使得GMO似乎對發達經濟體市場也更加看好。

應克表示，「在發達國家，廉價貨幣是強勁的股票利多，使歐元區和日本等發達市場有望從其被低估的貨幣中受益。」與此同時，在開發中市場，「當今新興世界貨幣的估值具有足夠的吸引力，即使考慮到一些糟糕的政策決策，它們仍應成為未來幾年支撐股市的主要動力。」