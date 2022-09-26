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搭亞洲疫情解封潮 螞蟻Alipay+在韓推「無現金旅行」

記者黃雅慧／即時報導
螞蟻「Alipay +」與其他地區電子錢包合作，共同在疫後旅行解封的韓國推跨境行動支付。圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。記者林宸誼／攝影
螞蟻「Alipay +」與其他地區電子錢包合作，共同在疫後旅行解封的韓國推跨境行動支付。圖位於上海陸家嘴的支付寶大廈外觀LOGO。記者林宸誼／攝影

隨著亞洲部分地區陸續解除旅行限制，螞蟻集團支付寶乘勢推廣「無現金旅行」。螞蟻集團26日宣布在韓國整合「Alipay +」跨境數位支付解決方案，包括香港地區「AlipayHK」、菲律賓的「GCash」、馬來西亞的 「Touch’n Go eWallet」 和泰國的「TrueMoney」在內的電子錢包用戶在韓國旅行時可向12萬家商戶進行支付。商家推出初始階段涵蓋主要的旅遊活動，包括出租車、免稅店、便利店和餐飲連鎖店的支付。

螞蟻集團表示，今年世界旅遊日主題為「重新思考旅遊」，Alipay +一直在實現同樣的目標，支持無現金和智慧旅遊體驗。Alipay+希望通過創新和數位化，能夠在旅遊業轉型成為重要的發展支柱中發揮作用。

據了解，螞蟻集團「Alipay +」於2020年推出，為全球商戶和電子錢包提供服務和技術工具，使他們能夠向用戶提供使用本地電子錢包在海外市場進行支付的能力。其電子錢包客戶包括支付寶。

受到國際旅客對行動支付的使用以及來自東南亞的旅行者數量不斷增加的趨動，韓國零售業正採用各種行動支付方式，特別是通過與 Alipay + 的合作。如樂天免稅店與便利店品牌 GS25 與 Alipay + 簽署協議，為國際消費者提供更便捷的購物體驗。

此外，Alipay+正拓展與亞洲地區的跨境支付合作方案。今年9月，據36氪報導，Alipay+攜手東南亞先享後付平台「Akulaku」推出創新跨境支付技術解決方案，方便印尼消費者跨境消費。這是繼電子錢包、銀行APP之後，Alipay+連接的數位支付方式新添「先享後付」（BNPL）這類新種類。該合作將率先在線上的全球商戶場景落地。

螞蟻集團 東南亞 行動支付

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