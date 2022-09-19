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2022全球最具創新性公司50強 華為、阿里等7家公司上榜

記者黃雅慧／即時報導
華為名列BCG2022年全球創新50強公司榜單中第8名，與去年排名持平。(歐新社)
華為名列BCG2022年全球創新50強公司榜單中第8名，與去年排名持平。(歐新社)

中國企業持續在全球創新力公司中佔據要角。知名諮詢公司波士頓諮詢公司（BCG）公布2022年全球最具創新力的50家公司榜單，其中蘋果位居榜首，華為位處第八名，與去年相同。中國共有七家公司上榜，相較去年多了京東、字節跳動兩家。

據了解，波士頓咨詢公司這分報告基於名為「i2i」的評估模型計算，將一間公司的創新能力分為「實踐」和「平台」兩個大類，其中更細分為創新項目、投資組合、願景、目標領域、組織架構、人才文化、落地能力等10個細分項目。在一整套全面的評估之下，呈現50家最具創新性的公司。

今年榜單上，蘋果公司連續第二年佔據榜首。二至十位分別為，微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、三星、莫德納、華為、索尼與IBM。

今年榜單數據與過去五年趨勢一致，榜單有半數公司位於北美地區，亞太地區和大中華區仍然是不斷崛起的創新中心。具體來看，中國公司共有七家公司上榜，較去年多兩間公司。分別為：華為（第八位）、阿里巴巴（第22位）、聯想（第24位）、京東（第30位）、小米（第31位）、騰訊（第41位）、字節跳動（第45位）。

其中，僅聯想集團排名有所提升，其他如華為排名持平，其他排名均下滑。另，值得注意的是，字節跳動是今年新上榜的公司，而京東則是重返榜單。

去年BCG發布的50強公司中，中國企業共有五家上榜，分別是華為（第八位）、阿里巴巴（第14位）、聯想（第25位）、騰訊（第26位）、小米（第31位）。

華為 小米 波士頓

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