我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克宮：普亭與習近平會晤時 將談烏克蘭和台灣問題

領社安金者關注的COLA和退休收入限額 10月將公布

高盛：預計中共20大後 中國仍繼續清零防疫

記者賴錦宏／即時報導
高盛集團在一份報告中預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。（路透）
高盛集團在一份報告中預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。（路透）

高盛集團預計，中國下個月舉行完中共20大後，將會持續堅持嚴格的動態清零政策，淡化了外界對中國將在20大後放寬防疫政策的預期。

據彭博社報導，高盛首席中國經濟學家閃輝等人在星期二（9月13日）發布的報告中寫道，在20大召開之際，維穩將是最主流的論述。因此，中國官方近期將會強化疫情的管控，尤其是北京的周邊地區。

報告也預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。

報告提到，五年一次的共產黨代表大會將主要側重於黨內領導層的調整，而官方的清零政策調整則需要等到明年上半年全國人民代表大會召開後才有可能出現轉變。

中國官方近幾個月不斷強調要堅持疫情防控的方針，中國副總理孫春蘭上周五在國務院聯防聯控機制召開的電視電話會議上也強調，要突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

報導稱，今年中國各地執行的封控措施比疫情期間的其他時期都還來得多，因此中方的觀察家也一直在降低官方對放鬆清零政策的預期。

一些專家認為，中國老年人的疫苗接種率仍非常低，且疫苗對冠病的防範效果有限，中國有可能會長期維持嚴格的清零策略。

中國周一通報新增915起本土陽性病例，其中北京通報16起病例。近幾天，北京爆發多起校園聚集性疫情，迫使北京收緊進京人員防疫管理，並強調要用最短時間撲滅疫情。

此外，毗鄰北京的河北省三河市周二早上6時起全域實行四天靜默管理，連續開展四輪全員核酸檢測。

北京 疫情 檢測

上一則

美股道瓊早盤大跌逾800點 8月通膨仍頑強

延伸閱讀

北京環球影城虧損 傳裁員25%

北京環球影城虧損 傳裁員25%
高盛：中國「清零」政策 2023上半年人代會後才可能變

高盛：中國「清零」政策 2023上半年人代會後才可能變
迎20大嚴防疫 京令3天2檢 抵達7天內禁聚會

迎20大嚴防疫 京令3天2檢 抵達7天內禁聚會
高盛Apple Card 爆壞帳問題

高盛Apple Card 爆壞帳問題

熱門新聞

蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

2022-09-08 07:27
阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信（見圖）的家族辦公室、藍池資本公司（Blue Pool），正迅速撤離美股，並日漸把投資焦點轉向私募股權市場。 路透

蔡崇信家族辦公室大賣微軟推特 轉進這個領域

2022-09-10 13:32
全球貨櫃輪運價8月雪崩，跌幅一周比一周大，美西線重挫12%。圖為去年海運多頭時美國洛杉磯港貨櫃積壓的情況。(路透資料照片)

貨櫃運價挫 美國線最慘

2022-09-10 02:00
二手名表價格已浮現觸底跡象。（路透）

二手名表價上半年大起大落 觸底跡象如今似已浮現

2022-09-10 18:21
華為常務董事、終端BG執行長、智能汽車解決方案BU執行長余承東6日在Mate50手機上介紹該款手機特色。圖取自新京報

號稱「沒電也能打電話」華為發表新款手機Mate50

2022-09-06 11:13
薩爾瓦多以比特幣為法幣一年後嘗到苦果。示意圖。(路透)

弊大於利 薩爾瓦多以比特幣為法幣一年後 嘗到苦果

2022-09-11 16:24

超人氣

更多 >
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她

喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她
美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑