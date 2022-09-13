高盛：預計中共20大後 中國仍繼續清零防疫

高盛集團在一份報告中預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測，並持續收緊國內旅行的限制。（路透）

高盛集團預計，中國下個月舉行完中共20大後，將會持續堅持嚴格的動態清零政策，淡化了外界對中國將在20大後放寬防疫政策的預期。

據彭博社報導，高盛首席中國經濟學家閃輝等人在星期二（9月13日）發布的報告中寫道，在20大召開之際，維穩將是最主流的論述。因此，中國官方近期將會強化疫情 的管控，尤其是北京 的周邊地區。

報告也預計，在接下來的一個月，北京市周邊的更多地方將採取靜默管理，官方將更頻繁地要求市民進行核酸檢測 ，並持續收緊國內旅行的限制。

報告提到，五年一次的共產黨代表大會將主要側重於黨內領導層的調整，而官方的清零政策調整則需要等到明年上半年全國人民代表大會召開後才有可能出現轉變。

中國官方近幾個月不斷強調要堅持疫情防控的方針，中國副總理孫春蘭上周五在國務院聯防聯控機制召開的電視電話會議上也強調，要突出外防輸入、人員有序流動、重點場所的防控，立足於早、立足於防，早發現、快處置、防外溢，牢牢守住不發生規模性疫情的底線，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

報導稱，今年中國各地執行的封控措施比疫情期間的其他時期都還來得多，因此中方的觀察家也一直在降低官方對放鬆清零政策的預期。

一些專家認為，中國老年人的疫苗接種率仍非常低，且疫苗對冠病的防範效果有限，中國有可能會長期維持嚴格的清零策略。

中國周一通報新增915起本土陽性病例，其中北京通報16起病例。近幾天，北京爆發多起校園聚集性疫情，迫使北京收緊進京人員防疫管理，並強調要用最短時間撲滅疫情。

此外，毗鄰北京的河北省三河市周二早上6時起全域實行四天靜默管理，連續開展四輪全員核酸檢測。