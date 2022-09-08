美元狂升值亮「危險訊號」 開發中經濟體須防副作用

美元飆升恐導致新興市場和開發中經濟體面臨嚴重債務問題。（路透）

美國聯準會 積極升息以遏制通膨，推動美元持續走強，可能導致新興市場 和開發中經濟體（EMDE）出現「更嚴重的債務問題」。

曾任國際貨幣基金首席經濟學家、現為柏克萊加州大學經濟學教授的Maurice Obstfeld，以及普林斯頓大學經濟學博士生Haonan Zhou警告，EMDE要小心美元強勢升值隱含的副作用。

兩位經濟學家周五將在「布魯金斯經濟活動論文」（Brookings Papers on Economic Activity）秋季會議上發表成果，他們寫道：「聯準會一直位在最激進緊縮政策國家之列（如果不是最早的一批），美元自2021年中來大幅升值。聯準會堅決通縮和美元持續升值，可能導致新興市場和開發中經濟體面臨更嚴重的債務困境。危險訊號已經在閃爍。」

衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的ICE美元指數周四下跌0.2%，但今年來飆升14.3%，本周觸及2002年以來最高點。美元兌主要貨幣創歷史新高，日圓匯價本周貶破144是1998年來首見，英鎊兌美元跌至35年低點。

Obstfeld和Zhou的擔憂，部分源自疫情期間美元計價債務不斷增加。美元走高使這些國家更難償還美元貸款。

兩人指出，新興市場逾80%的外債以外幣計價，多半是美元，而且在一些國家，「內部幣別錯配造成了潛在的斷層線」：「美元走強不僅削弱債務人的資產負債表，收緊金融狀況⋯⋯隨著全球各地投資人尋求安全，市場避險情緒升溫往往推動美元走強，意味美元升值與EMDE總經表現之間存在另一種負相關。」

他們說，EMDE可透過控制美元計價債務、允許彈性匯率、確保其央行 擁有抗通膨信譽，來對抗美元升值。幾家EMDE央行去年起升息，速度比美國聯準會和其他已開發經濟體的央行快，也許能為危機提供緩衝，但將減緩國內成長。