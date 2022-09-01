美光10年內將投資150億美元建廠 拜登：經濟計畫見效

美國總統拜登。路透

記憶晶片大廠美光公司（Micron）1日宣布，未來10年內將投資約150億美元在總部所在地愛達荷州新建一座記憶晶片製造廠。財經網站MarketWatch報導，此計畫隨即獲總統拜登 讚揚。拜登表示，這是美國「又一大勝利」。

拜登說：「單是本周，我們已見到First Solar、豐田、本田和康寧（Corning）做出有關新投資、創造新工作的重大宣布，是我經濟計畫的直接成果。」

拜登預定美東時間1日晚上8時發表演講，主題是「持續為美國的靈魂而戰」。

拜登與他所屬的民主黨 希望在11月期中選舉奮力一搏，維持對眾議院和參議院的主控權。在野的共和黨則指責拜登未處理好經濟問題，讓通膨坐大。

今年大半年通膨居高不下引起民怨，讓拜登民調 直直落。不過，隨著近來通膨有趨緩跡象，加上基建法與通膨削減法立法成功、前總統川普重返政治舞台焦點以及墮胎權爭議再起，已使拜登和民主黨民調支持度頗有起色。

華爾街日報（WSJ）最新民調顯示，拜登施政滿意度升高3個百分點，達到45%。被問到如果今天舉行大選，票會投選區內哪一黨國會議員候選人時，民主黨也以47%比44%之差稍微領先共和黨。