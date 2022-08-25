Fed官員呼籲升息不能停 超過4%也不無可能

博拉德接受CNBC訪問時建議，美國升息應先快後慢，寧早勿晚。（路透）

聯準會（Fed）多位官員強調繼續升息 的必要性，聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）主張迅速採取行動，年底前將基準基準利率 上調至3.75%-4%。

博拉德在傑克森洞接受CNBC訪問時說，「我建議升息先快後慢，寧早勿晚。如此可以表明你對於遏制通膨是很認真的，你想讓利率升到能給通膨帶來向下壓力的程度。我們目前利率在2.33％。這還不夠高」。

其他幾位官員雖然不願透露對下個月升息幅度的判斷，但都認為有必要繼續保持升息。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）表示，Fed尚未將利率提高到對經濟構成壓力的水平，可能不得不暫時將基準利率提高到4%以上。

她在接受彭博電視的Michael McKee、Kathleen Hays訪問時說，「我們在溝通中要清楚的讓外界了解我們將前往的目的地，這一點非常重要」。被問及Fed應將利率升至多高時，喬治表示還有「進一步的空間」，她並不贊同金融市場有關聯儲會將從明年開始降息的猜測。

「我認為我們必須把升息保持下去，利率超過4%也並非不可能」她說。「我想，在經濟數據顯露端倪前，沒人知道答案」。

博拉德則表示，他刻意不過多談論2023年的利率前景，因為目前處於一個「動盪」的環境下，但他警告說，市場低估通膨壓力可能無法緩解的可能性，Fed必須以比投資人預期更大的力道給經濟踩剎車。

「基本情況將是通膨可能比華爾街 許多人預期的更持久，而且還會持續更長時間，」他說。「今天的市場低估了這種風險。」

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）接受CNBC採訪時表示，利率需要上調至限制性區域。

他說，「通膨有微弱的降溫希望。我要強調下是微弱，我們的工作尚未完成。我們可以將數據視為積極信號，但需要繼續採取行動來提高利率以控制通膨」。

但他也發出謹慎的提醒，淡化有關Fed下個月只升息0.5個百分點的猜測。

哈克說，「自1983年以來，Fed升息過86次，其中75次幅度50個基點，」他說。 「至於下月到底是50還是75，我現在不能說，但大家不要認為50基點不是一個重大變動。」

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）接受華爾街日報訪問時表示，他尚未決定在9月20-21日的利率會議上支持升息50還是75個基點。

「在這一點上，我覺得各占50%，」他告訴華爾街日報。 「我們決策者都明白通膨是一個大問題，也是我們將竭盡全力應對的挑戰。」波斯提克也贊同喬治的觀點，即目前2.25%-2.5%的基準利率還沒有達到可以令經濟景氣放緩的水平。他認為中性利率接近3％。