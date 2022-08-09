迷因股又紅回來了 GameStop等3檔股票一周漲30%以上

GameStop等迷因股，最近又紅回來了。（路透）

美股幾檔迷因股（meme stock）近日又報復性的猛漲。連鎖電影院業者AMC、電腦遊戲零售商GameStop 、咬牙辛苦經營的家具家飾零售商Bed Bath & Beyond，繼上周滿血復活後，周一持續飆漲。

AMC在周一（8日）單日又飆漲16%，過去五個交易日已經漲了70%。Bed Bath & Beyond周一股價坐火箭狂漲40%，過去一周價格翻漲一倍多；GameStop漲了12%，最近五個交易日漲幅30%。

CNN指出，散戶在網路平台Reddit和其他社群媒體熱烈響應，要跟做空這三檔股票 的專業避險基金和大型機構投資 人對賭。散戶大軍並不管這三家企業今年和明年都預期會虧損，就是要全力拉抬公司股價，要讓專業投資人的賣空操作賠錢。

AMC和GameStop的主要問題在於，串流服務和網路直接下載遊戲影響到公司核心事業的競爭力。Bed Bath & Beyond因為上季財報表現太差，才剛開除上任不到三年的執行長。

但對Reddit上自稱「猿類」的散戶投資人來說，這些都不重要；GameStop和AMC顯然也對於自己被看扁津津樂道，彼此都愛戲謔，「猩猩相惜」。

GameStop上個月宣布成立新的NFT市集時，自家董事長科恩（Ryan Cohen）推文笑稱這是死掉的零售商發表新東西，文後還附上紅著臉的表情圖案。科恩的RC Ventures投資公司不僅是GameStop最大投資者，最近也大買Bed Bath & Beyond股票。

AMC為對這些「猿」散戶投資人進一步表達感謝，本月稍早宣布計畫派發投資人特別股利，股利將以特別權益單位的方式發給，已經向紐約證券交易所申請這個新種類股票的代碼要取名為「APE」（猿）。AMC執行長Adam Aron在新聞稿中還說，為了回饋投資人的熱情支持，AMC計劃特別為這些投資人發行「我擁有猿」（I OWN APE）非同質化代幣（NFT）。

AMC股票今年下跌5%，跟大盤相較，並沒有太差。以2021年公司股價狂漲12倍來說，這樣的跌幅相對小。GameStop今年則是上漲超過20%，去年的漲幅近700%。Bed Bath & Beyond儘管最近猛漲，今年的跌幅還逾20%。