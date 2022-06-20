聯想集團新增2名獨董 宏達電董座王雪紅其中之一

宏達電董事長王雪紅。本報系資料照

聯想集團20日發布公告，新增宏達電 董事長王雪紅，和清華大學教授薛瀾為獨立非執行董事，二者分別為業界和學界的領袖。

聯想公告指出，王雪紅為宏達電董事長，在資訊科技相關業務建立了多項卓越成就，擁有業內逾40年經驗，獲加州柏克萊大學碩士學位。

王雪紅曾獲富比世雜誌評比為「全球百大最有影響力女性」、新加坡市調Wealth-X「全球前五大最有錢的科技女人」。

紐約時報於2008年特別以「智慧型手機 ，讓王雪紅闖出一片天」專文報導她，還形容王雪紅雖然是台灣第二大富豪王永慶的女兒，但沒人會說她是只知揮霍父親財富的「可憐富家女」。

薛瀾現為清華大學教授，擔任清華大學蘇世民書院院長及人工智能 國際治理研究院院長等職務，任教及研究領域包括公共政策及管理、科技政策、危機管理及全球治理。

薛瀾現同為商湯集團及東軟集團的獨立非執行董事，並擔任中國科學學與科技政策研究會理事會副理事長、國家新一代人工智能治理專業委員會主任及中國科學技術協會常務委員會委員。

至此，聯想集團董事會共有11位成員，其中有8位獨董。值得注意的是，聯想集團女性獨董共有兩名，為中國知名媒體人楊瀾，和新加入的宏達電董事長王雪紅，在董事會成員中的占比提升至18%。

楊瀾自2020年5月15日獲委任為獨立非執行董事，任聯想集團提名及企業管治委員會成員。

聯想表示，持續致力於支持女性員工的發展，在「2020/21財年環境、社會和公司治理報告」中，聯想給出了「多元化與包容性」上的績效指標：「到2025/26財年，全球女性高管比率從2020年的21%提高到27%。」截至2020/21財年，聯想集團的女性員工佔比為36%。