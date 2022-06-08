汽油價格飆升，電動車財務效益更為合理

汽油價格飆升，電動車更符經濟效益。（路透）

每天不斷上漲的汽油價 格讓很多人考慮購買電動車 。毫無疑問，電動車的燃料成本遠低於汽油動力車，尤其是在汽油價格平均接近每加侖5元的情況下。

然而，僅僅為了節省燃料而購買新車幾乎不合理。新車價格通常比省下的燃料更貴，但如果已經開始尋求購買新車，那麼電動車可能是一個很好的選擇。

《消費者報導》資深政策分析師哈托(Chris Harto)說，「我們絕大多數分析顯示，從財務角度來看，如果要購買新車，對於大多數人來說，如果電動車符合他們的生活方式，至少強烈考慮電動車是很合理的。」

例如，美國環境保護署(EPA)估計，普通美國人每年為一輛2022年的寶馬430i轎車加油的成本約為2900元。計算基礎是4系列轎車在城市和高速公路平均每加侖行駛28英里，並且使用全美平均每加侖5.39元的高級汽油。但2022年寶馬i4 eDrive40基本上與430i同型，但完全由電力驅動，其燃料成本估計一年約600元，只有前者的五分之一。

其間的差距在於假設汽油價格保持與目前一樣高，是否如此無法確切知道；因為不能真的假設不會下滑。這些成本還假設一定的用電費率，而通常每英里成本低於汽油的電費費率因地而異，甚至是一天中的不同時間。許多電動車一旦接通電源，就可以設置為只在電費最低時開始充電，這有點像只在加油站價格最低時才給汽油車加油一樣。

當然，汽油價格和電價都會波動，並且因地而異，但一般來說，以每英里美分計算，電動車比汽油汽車 便宜得多。這部分是由於電動引擎比汽油引擎效率更高。電動引擎能將超過85%的能量轉化為運動；汽油引擎的數字約為 40%。因此，即使電力和燃料成本完全相等，理論上電動車也應該比汽油車便宜。

但是，當然，車主通常不會免費獲得燃料成本的巨大折扣。i4的車價比配備燃氣引擎的基本款BMW 4系列貴上約1萬元，但電動BMW i4也有資格獲得7500元的聯邦稅收抵免，最終價差減少到僅2500元。這還沒有考慮到電動車可能有資格獲得的州退稅或其他激勵措施。在某些州，結合聯邦和州的激勵措施，根據車價，電動車成本甚至可能低於汽油動力車。不過，並非所有電動車都有資格獲得這些聯邦稅收抵免。例如，特斯拉和通用汽車的車型不再享有優惠。

因此，即使光靠聯邦稅收激勵措施，駕駛電動寶馬而不是汽油寶馬，也能在一年多一點的時間內彌補基本的購買價格差異。

電動車的成本的確往往高於汽油車，這主要是因為電池成本高。這就是有更多豪華品牌中開發電動車選擇的原因之一。主流品牌也不落人後，例如起亞EV6和現代Ioniq 5。雪佛蘭Bolt EV在大規模召回電池後，現在也重新上市，並且價格更低。豐田最近還推出了自有的電動車BZ4X，它類似於速霸陸的新型電動SUV Solterra。就售價而言，即使是這些主流型號的價格也往往比其汽油版本車型產品要高一些。

而且要記住，汽車經銷商也不必然以官價賣車。過去，客戶通常可以議價交易，但由於零件短缺導致汽車供不應求，經銷商通常會收取更高的費用。Edmunds.com產業分析師卓瑞(Ivan Drury)表示，對於電動車來說尤其如此。想要完全省下燃油支出可能還不夠，附加費用反而要付出更多。

例如，經銷商對現代電動Ioniq5的定價平均高出2700元，對電動起亞EV6的定價高出3100元。根據Edmunds.com的數據，福特Mustang Mach-E電動SUV的售價比建議零售價高出近1900元。

根據Edmunds.com的數據，雖然如今很多汽車實際售價都高於標價，但電動車的平均價格仍是汽油動力車的2倍。雖然內燃機汽車的平均售價比建議零售價高出1.4%，但電動車更高出3.4%

多位專家指出，電動車和汽油動力車的保險費率相似。電動車的保險成本更高，這只是因為它們的起價更高。

不過，根據《消費者報導》(Consumer Reports) 的說法，電動車的維護成本可能更低，這是根據​於車主調查數據的推斷。哈托說，由於它們的磨損和需要潤滑的運作零件要少得多，因此電動車的維護成本大約是內燃機汽車的一半。

要記住的另一件事是，如果無法在家中或其他地方以標準電費充電，那麼購買電動車幾乎沒有經濟意義。如果無法在家充電或長途駕車時，偶爾使用公共充電器即可。Cars.com網站底特律分社社長布萊格曼(Aaron Bragman)表示，即使在目前高油價的情況下，在公共充電站充電也比購買汽油的成本要低得多。給電池充電通常需要20到30元，而加滿汽油通常需要60多元。

不過，許多汽車製造商在賣出電動車後幾年內會提供一定數量的免費公共充電。此外，布萊格曼說，部分公共充電提供商，像是Electrify America，為普通用戶提供折扣計劃，可以進一步降低成本。

最終轉售價值的問題仍未解決。多位專家表示，雖然特斯拉電動車的保值效果不錯，但其他具有相同電池續航里程的電動車上市時間還不夠長，無法知道它們是否會在二手車市場上也有類似表現。