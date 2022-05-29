美股一蹶不振，精品業卻始終堅挺

巴黎世家與NYSE聯名T恤，售價800元。（巴黎世家官網）

對於大多數投資人來說，處於當今的美股就像走在獨木橋上一樣危險。但對於精品投資人來說，這更像是在走秀。

美國經濟很可能正在走向衰退，那達克指數正創下有史以來最糟的100天表現。但根據美國商銀匯總的美國信用卡和借記卡數據，精品消費今年以來成長了14%。

用圖片來說話：我們工作日總是看到交易員在紐約證券交易所(NYSE)雙手抱頭苦惱的照片；而周末看到的則是威斯特(Kanye West)和巴黎世家(Balenciaga)模特兒在NYSE內交易大廳的狹窄通道裡為最新精品走秀。

巴西世創意總監葛瓦薩利亞(Demna Gvasalia)在NYSE走秀的後台表示，「金錢可能是世界上最大的戀物癖。」這家精品時裝公司現在以800元的價格出售NYSE聯名襯衫。

這有何不妥？根據美國商銀的數據，2021年美國的精品支出比新冠疫情 之前的2019年高出47%，而珠寶支出則高出40%。分析指出，普遍的美股混亂也不會造成影響。

美國商銀分析師 在最新的報告中寫道：「我們認為，許多投資人認為美國的精品需求與股市表現高度相關，因為很大一部分家庭財富與這一資產類別相關。」但事實遠非如此：該行的數據顯示，在新冠疫情之前的10年中，精品支出與史坦普500指數之間的關聯性不到30%。加密貨幣的價格與精品消費之間完全沒有關聯性。

美國商銀報告指出，「美國精品客戶非常強勁的需求是2021年最大的利多。即使宏觀經濟背景更為複雜，但這種強勁動能在2022年仍在繼續。高收入消費者對精品的需求正在加速成長，我們將其歸因於重新開放和更多的購買場合，如婚禮、慶典、假期等等的回歸。」

如果今天沃爾瑪 (Walmart)與精品鞋店韋茲曼(Weitzman)對決，後者肯定占據優勢。沃爾瑪和目標百貨(Target)正深受通膨上升和供應鏈扭結的影響。

沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMilon)表示，「美國通膨水平，尤其是食品和燃料方面的通膨水平，對獲利率組合和營運成本造成的壓力，比我們預期的要大。」該公司公布的第1季獲利低於預期，並調降了全年獲利預測。

沃爾瑪股價5月下跌超過18%，目標百貨下跌近30%。相較之下，Moet Hennessy Louis Vuitton(LVMH)僅下跌5.6%，Burberry上漲超過8%，而Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman的母公司Tapestry成長超過2%。史指5月下跌約3%。

而在西方的精品界出現一些好消息之際，中國與疫情相關的停工卻引起了一些擔憂。中國為應對新冠肺炎疫情病例的最新激增而採取的嚴格遏制措施，已經關閉了不少精品店，並將打算運往世界各地的商品滯留在中國港口。但Ferragamo CEO苟貝提(Marco Gobbetti)在財報電話會議上表示，美國和歐洲的需求增加抵消了這些損失。

第2季受中國消費的影響也較小，因為旅遊減少，購物假期也不那麼重要，隨著亞洲開始再次解除限制，這給精品品牌帶來一些喘息的空間。希望到第3季時，中國消費者將從封鎖期間被壓抑的需求中恢復到「報復性購物」。

不過，美國商銀分析師寫道，精品股票的定價目前就好像處於衰退中一樣。報告指出：「由於中國新冠病毒病例的增加，精品業現在繼續面臨壓力。」

在過去20年裡，精品業曾經歷過六次衝擊：2000-2001年的網路泡沫、2007-2009年的全球金融危機、2013-2014年的中國反腐運動、2018年的中美貿易戰、2020年新冠疫情，還辭2021年的中國共同繁榮宣言。

隨著時間過去，這些衝擊變得更短、更不嚴重。美國商銀分析師發現，平均而言，前3次衝擊導致從峰值到谷值在85周內下降52%，並需要119周時間才能恢復到之前的高點。但最近3次衝擊在8周內平均僅下跌22%，而而只需20周時間就能恢復到之前的高點。

美國商銀分析師寫道，如果模式保持不變，那麼「歷史證明，中國與疫情相關的限制不太可能破壞精品需求，只是改變時機，而股價回落是極佳的買入機會。」

當前的證據就可能證明，這種低迷並未公平地打擊所有美國人。從短暫的疫情衰退中復甦就是人們所說的K型反彈。當不同的社群以不同的速度從經濟衰退中復甦時，就會發生這種情況。社會中某些部門可能會經歷新的成長，而其他部門則繼續落後。

2021年，隨著經濟從新冠疫情的衝擊中復甦，美股走高，所有收入群體的美國時尚精品支出都出現成長。2022年的情況並非如此。在高收入人群中，精品支出成長最為強勁，同比增加26%。低收入者的精品消費下降了5%。

雖然不太可能從如此小的數據樣本中得出結論，但數據顯示，這種低迷可能是2020年K型衰退的重演，當時許多從事白領工作的人隨著政府發放紓困支票和股市榮景、房價升值，身價而迅速回升；而根據勞工統計局的數據，那些沒有儲蓄和從事服務工作的人繼續受到影響。

如今，當沃爾瑪的購物者還在斤斤計較一兩塊錢的差距時，巴黎世家購物者正在掏出錢包買下800元的NYSE襯衫。