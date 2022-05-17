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SpaceX傳發動融資 估值飆至1250億元創美新創最高

編譯葉亭均／綜合報導
馬斯克的太空探索公司（SpaceX）。（路透）
馬斯克的太空探索公司（SpaceX）。（路透）

消息人士透露，馬斯克的太空探索公司（SpaceX）正進行新一輪融資，可望使該公司估值達1250億美元，成為有紀錄以來最高估值的美國新創公司。

一名消息人士說，新一輪融資給予SpaceX的估值，將比該公司在去年底上一輪融資獲得的1000億美元估值大增25%。此外，在投資人協商要買SpaceX新股票之際，正值員工獲允透過以同樣估值私下轉銷賣出股票。對於大型未上市公司來說，在進行正常一輪融資時，同時有次級股票銷售並非是罕見的。

消息人士說，在所謂員工公開出價收購（employee tender offer）所釋出的SpaceX股票為每股70美元，相較下，在去年10月的出售，經分割調整後為每股56美元，當時讓SpaceX的估值達1000億美元左右。

目前不清楚馬斯克是否正以員工公開出價收購的方式賣出手上持股。關於釋出的規模也無法立即判定。

SpaceX並未回應上述消息。紐約郵報稍早揭露SpacjeX 計劃從17日開始向特定一群特定買方出售現有股票，推測馬斯克是賣家，可能是藉此為440億美元推特收購案籌資。不過馬斯克17日又推文說，除非推特能證明機器人帳號占所有用戶帳號的比率不到5%，否則他不會繼續推動收購案。

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