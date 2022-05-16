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馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

特斯拉執行長馬斯克周一（16日）表示，美國的經濟「可能」已經陷入衰退，且或許會持續一年或一年半，提醒企業要注意成本管控與現金流。他的判斷與經濟學家的看法和現有數據所呈現的，大不相同。

馬斯克在邁阿密海灘舉行的科技會議All-In高峰會上說：「這些都會過去，然後又會再有繁榮時代。」「可能有些難關要挺過去，我不知道時間會有多久，可能是一年，也可能是12個月到18個月。」

彭博資訊指出，儘管美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策來抑制通膨，令衰退憂慮與日俱增，彭博對經濟學家的最新每月調查顯示，認為未來一年經濟會衰退的可能性目前為30%。

彭博分析，美國第1季經濟較去年同期萎縮1.4%，主是因為貿易逆差創下紀錄。如果看需求指標的話，消費支出和企業設備投資今年初是加快的。亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預估，第2季目前顯示美國國內生產毛額（GDP）增速為1.8%。

馬斯克提到，經濟衰退不一定是壞事，他說自己在上市公司的時間裡，就經歷過一些經濟衰退。「如果榮景太長久，通常會發生資本配置不當的問題，基本上就是會把錢撒到傻瓜身上。」

被問到對通膨問題的看法時，馬斯克說，通膨沒有超級複雜，最誠實的原因就是政府多印了太多的鈔票。

馬斯克自稱自己在政治上一直是個溫和派，過去投票都投給民主黨，但他不是拜登的粉絲。「這個政府成就不多」，他說，以往從沒投過共和黨，下次選舉或許會改變心意。

馬斯克 拜登 特斯拉

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