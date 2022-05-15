人力不足 披薩外送成為大問題

棒約翰採取高價策略彌補外送人員不足。（記者張大仁攝）

披薩店一直在外送方面享有專家的美譽，可以透過遠距外送和機器人外送專車靈活使用。但現在它們面臨一個重要問題：沒有足夠的司機。

3月初，達美樂當時的CEO 艾利森(Ritch Allison)警告，司機短缺將拖累業務。

他說：「在短期內，外送司機的人員配置可能仍然會是個重大挑戰。」並指出，與去年相比，2021年最後一季的外送量有所下降。

他說的沒錯，這個問題一直持續到今年。艾利森在4月的財報電話會議中表示，在2022年的前3個月，達美樂開業至少一年的美國門市外送量較去年同期下降了10.7%，並指出他對外送數字「感到失望」。總體而言，在此期間，其同店銷售額下降了3.6%，部分原因是人員問題。

尋找和留住員工的困難阻礙了許多產業，但餐飲業受到的打擊尤其嚴重，不但導致營業時間縮短，也讓顧客等待時間延長。

不僅僅是達美樂，百勝餐飲(Yum Brands)旗下的必勝客也同受其害。百勝餐飲集團CEO吉布斯(David Gibbs)在分析師 電話會議上討論財報結果時表示，該品牌第1季在美國的同店銷售額下降了6%，原因是「我們的外送通路、產能限制限制了滿足需求的能力」。「這是因為人員配置挑戰推動的，主要來自整體行業都感受到外送司機的短缺。」

緩慢的服務不利企業業務，不僅是因為錯過銷售；達美樂如果外送速度慢下來，顧客可能就會改投必勝客、棒約翰(Papa Johns)或其他競爭對手的懷抱。

那麼如何解決外送問題呢？雇用更多司機是顯而易見的解決方案，但這並不容易。

美國就業市場尚未從新冠疫情 中完全恢復，但它正在逐漸復元中。在2020年疫情襲擊美國後失去的2200萬個工作崗位中，約有2080萬個已經恢復。今年勞動市場似乎正在降溫，使徵才變得更加困難。

與此同時，對外送的需求也在飆升。達美樂指出，即使與2021年相比，其外送率有所下降，但仍較2019年增加近6%。其他餐廳也回報了更高的需求，並預測它會繼續成長下去。

Cowen餐廳分析師查爾斯(Andrew Charles)指出，外送司機短缺也可能成為一個惡性循環。

他說：「司機接受這份工作是因為他們想收到小費。如果要外送的貨物減少了，這對尋找外送司機會很不利。」「我認為這不是一個很容易解決的問題。」

披薩公司不得不做的事，不僅是試圖說服更多司機外送更多披薩，填補這段空白將需要其他改變，例如將電話訂單外包給專門的訂貨中心，更依賴科技；如果可以改變，就能為披薩銷售收取更多費用。

●訂貨中心和外送提供商

在不雇用更多員工情況下增加更多司機的一種方法，是重新分配現有員工。達美樂希望訂貨中心能提供幫助。

查爾斯說，該公司「面臨著一些相當嚴重的人員短缺」，「所以他們正在考慮能做什麼來幫助緩解這種情況。」他估計大約10%到15%的達美樂美國訂單是經由電話完成的。

CEO韋納(Russell Weiner)在4月的財報電話會議上表示，到5月中旬，達美樂披薩預計將有2500到3000個分店地點以某種方式使用外部訂貨中心，它們應該「讓店面在高峰時段人手不足的情況下專注於生產和外送」。

該公司一位發言人表示，除了利用訂貨中心外，達美樂還致力於讓員工的工作更輕鬆，包括採用更好的招聘和培訓技術。到目前為止，達美樂一直不採用第三方外送提供商，例如DoorDash、Uber Eats或Grubhub，因為它們收取佣金。不過韋納說，「沒有什麼是不可能的。」

必勝客也採取了一些措施來幫助解決其外送問題。

百勝CEO吉布斯在5月財報電話會議上表示，「該公司團隊正在優先考慮餐廳營運，包括專注於提高人員配備水平、恢復營業時間、提高線上訂餐便利性，以及更有效地利用我們的外部訂貨呼叫中心。」但他說，必勝客也一直在採用第三方外送司機來「強化我們自己的送貨司機」。

吉布斯希望科技收購有助於改善這種情況。

去年，該公司完成對Dragontail的收購，該公司擁有一個支援人工智慧的平台，以提高餐廳營運效率，包括減少因司機短缺造成的中斷。該品牌正在其數千家美國店面中的100多家試用該平台，以嘗試升級外送網絡。

減少問題影響的另一種方法是什麼？向客戶收取更多費用。

●棒約翰的解決方法

棒約翰CEP林奇(Robert Lynch)在5月的財報電話會議上討論第1季業績時表示，該公司也面臨人員短缺的問題，但「我們對人員配置感覺非常好」。 在北美，棒約翰開業至少一年的門市銷售額在第1季猛增1.9%。

林奇認為公司與第三方外送業者的合作有所幫助，但真正讓他充滿信心的是公司的定價策略。他說：「我們的高端定位與那些談論人員配置者操作模式不同」，這是最主要的差別。

他說，「我們的訂價很高。不需要太多交易，因此，目前的人員配置挑戰對我們的影響較小。」換句話說，對於棒約翰來說，有多少顧客購買它的披薩並不重要，因為每塊披薩的價格都高於其主要競爭對手。

然而，在勞工短缺緩解之前，披薩愛好者可能被迫等待更長的時間才能吃到他們下訂的食品。