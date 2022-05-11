通膨數字仍高 股指先升後跌

投資人繼續消化最新的美國通膨數據，美股11日下跌，回吐早盤漲幅。(美聯社)

投資 人繼續消化最新的美國通膨數據，美股11日下跌，回吐早盤漲幅。

那斯達克綜合指數 下跌373.44點或3.18%至1萬1364.24點。史坦普500指數下跌65.87點或0.65%至3935.18點。道瓊工業平均指數下跌326.23點或1.02%至3萬1843.11點。

Aviva Investors策略師史密特(Susan Schmidt)說，「每個人都希望能源、食品和勞動成本都下降，但與此同時，這樣做的機制是提高利率。」「你正在採取對策，這讓投資人感到擔憂，因為他們正試圖弄清楚這對整體業務有何影響，這就是為什麼我認為主要指數中已出現這樣的洗盤行為。」

史指盤中觸及3928.82的低點，收盤較52周高點低逾18%；今年來下跌逾17%。

科技股表現不佳，緩和了那指的漲幅。Meta Platforms和Netflix分別下跌4.51%和6.35%，蘋果下跌5.18%，Salesforce和微軟分別下跌3.52%和3.32%，因投資人繼續撤出成長類股。資訊科技和消費性非必需品類股下跌超過3%，拖累史指。

與此同時，Visa和默克是道指中表現最好的股票。即使金融業下滑。雖然大多數類股跌至負值，但能源類股上漲1.4%。公用事業努力維持正值，上揚0.8%；材料類股收盤持平。

4月消費者物價指數(CPI)跳升8.3%，高於接受《道瓊》調查經濟學者預期的8.1%。物價飆升仍接近3月8.5%的40年高點。

不包括食品和能源價格的核心CPI上漲6.2%，高於預期的6%。按月計算，總體CPI上漲0.3%，核心CPI上漲0.6%。這代表通膨可能正在見頂，但物價壓力可能會持續存在。

並非所有分析師都相信數據顯示通膨已經達到頂峰。

Bankrate首席金融分析師麥克布萊德(Greg McBride)表示，「隨著年利率從8.5%下降到8.3%，我們很可能會說已經看到了頂峰，但我們之前也像去年8月這樣認為。」

有些分析師認為，該數據顯示聯準會(Fed)在抑制通膨方面落後於曲線，這可能會給Fed施加壓力，要求其採取更積極的行動來收緊貨幣政策。

BMO美國利率主管林根(Ian Lyngen)表示：「風險資產面臨壓力，股指期貨下跌，因為市場會假設這將迫使Fed將50個基點的利率延長至已經暗示的6月和7月會議之後。」

與此同時，物價上漲一直是人們關注的焦點，尤其是在Fed升息和削減資產負債表以應對通膨的情況下。

數據發布後，10年期美國國債殖利率 短暫回升至3%關口上方，但交易價格稍後下跌至2.948%。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)指出，最初市場對通膨數據的負面反應「完全可以理解」，但隨著物價持續上漲，美國正處於「生活成本危機」的邊緣。

他說，「我們談論生活成本危機只是時間問題，這就是事實。」「每個人都在關注通膨數據，這是可以理解的，但看看核心CPI的升幅6.2%，再看看通膨的構成，顯示現在有很多驅動因素。不再只是烏克蘭戰爭的問題，這是一個基礎廣泛的通膨過程，Fed在很大程度上落後了。」

史指在今年的回跌中已較其高點下跌約16%，這主要是由於擔心通膨失控導致Fed大幅收緊貨幣政策。

在財報方面，在加密貨幣交易所Coinbase發布最新一季業績後， 股價下跌26.4%。