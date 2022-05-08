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美西碼頭勞資協商引戰火 塞港恐重演 航商擬對策

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美西碼頭勞資協商引戰火 塞港恐重演 航商擬對策

記者邱馨儀／台北報導
美西碼頭工人換約談判情勢緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）
美西碼頭工人換約談判情勢緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

美西碼頭勞資協商戰火，提前引爆。美西碼頭工人合約談判本周四（美國時間12日）登場，代表資方的組織PMA（太平洋海事協會）上周釋出「自動化可增加工人工作機會」的說帖，進一步激化勞資雙方對立，為罷工的可能性埋下火種，運價恐受刺激翻揚。

美西碼頭勞資合約將於6月30日到期，5月12日第一輪談判登場。貨櫃業者指出，對於美西碼頭工人合約破裂風險升溫，罷工傳言甚囂塵上，全球貨櫃航商三大聯盟均展開因應策略，將部份運力轉至中西部或美東碼頭。業內甚至傳出，因應雙方談判，特定航商已暫停與美西碼頭續新約，觀察談判結果再做定奪。

根據PMA上周發布一項研究報告顯示，美國西岸的洛杉磯及長堤港兩個貨櫃碼頭導入自動化，可確實提高貨物吞吐量，作業效率較傳統碼頭更快，更能維持西海岸的港口競爭力，能增加工人工作機會。不過該報告隨即被代表勞方的「美國國際碼頭和倉庫工會聯盟」（ILWU）打臉駁斥，戰火提前引爆。

ILWU指出，自動化已經破壞了美國西海岸沿岸的碼頭工作機會。ILWU說，PMA聲稱這兩個自動化碼頭提高了生產力，這意味著其他碼頭的工作量減少了，而碼頭工人的整體就業機會也將減少。

據了解，上述這項研究由PMA委託，由加州大學柏克萊分校公共政策教授、美國前國防部助理部長Michael Nacht博士及合著者Container Trac創始人Larry Henry所主導，一家開發管理庫存系統的技術公司所執行。

值得注意的是，由於工人組織ILWU上屆大選支持現任總統拜登，更獲得副總統賀錦麗站台力挺，雙方談判的進展如何，未來白宮立場動向備受矚目。若白宮採中立態度，而雙方立場又無法調和，罷工問題恐難解。

對於ILWU與PMA談判，對貨櫃產業的影響，業內人士說，美國線長約新合約價已於5月起生效，新合約價較去年倍增，預期今年全年市場將以高位震盪為主。

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